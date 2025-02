Los condenados por la agresión sexual en manada no van a prisión

La Audiencia de Badajoz no ha ordenado el ingreso en prisión de los tres jóvenes condenados a 13 años y medio de prisión por agredir sexualmente a una mujer en la Urbanización Guadiana. La propia Audiencia ha indicado que esa decisión no ha sido tomada. Igualmente ha recordado que sigue abierto el plazo de recurso para que las partes puedan oponerse al fallo, que no es firme. Esta información facilitada por la Audiencia corrige lo publicado en HOY, donde se indicaba por error que se había notificado a los condenados que debían ingresar en la cárcel el 9 de diciembre.