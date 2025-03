Condenado en Badajoz un padre por permitir que su hijo de 6 años pilote una minimoto

E. F. V. Badajoz Lunes, 3 de enero 2022, 07:22 | Actualizado 07:29h. Comenta Compartir

Treinta y cinco días de trabajos en beneficio de la comunidad. Ese es el tiempo que tendrá que dedicar un vecino de Torre de Miguel Sesmero a cumplir la condena que le ha impuesto un juzgado de Badajoz por facilitar a su hijo de seis años una minimoto de 49 centímetros cúbicos con la que el menor recorrió un tramo de la carretera BA-055 (Corte de Peleas a Torre de Miguel Sesmero) y una calle de la localidad.

El fallo que ahora se ha conocido castiga una conducta delictiva que fue detectada el día 2 de enero de 2018, coincidiendo con las vacaciones de Navidad.

En la sentencia se explica que sobre las 16.15 horas de ese día el ahora condenado facilitó a su hijo una minimoto de cross Orion 27, un modelo que tiene una cilindrada de 49 centímetros cúbicos, tres marchas y una potencia de 3,5 caballos.

Con ese vehículo el menor recorrió un tramo de la carretera BA-055 situado a la altura del kilómetro 18, que cruza el casco urbano, girando a continuación por la calle Badajoz.

Noticia Relacionada Dejar el coche al hijo o a la pareja si no tiene carné también es delito

En la sentencia se indica que el padre «promovió» que el menor se pusiera a los mandos de ese ciclomotor «pese a que el menor carecía de permiso que le habilitase para tal conducción por no haber podido obtenerlo nunca al ser menor de 15 años, circunstancias todas ellas conocidas por el acusado».

Lo sucedido fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Olivenza y casi dos años después el Penal número 2 de Badajoz ha dictado una sentencia condenatoria en la que considera al padre cooperador necesario de un delito contra la seguridad vial para el que se impone una pena de 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad, además del pago de las costas del procedimiento.

La sentencia, que es firme al haber sido alcanzada con la conformidad del acusado, pone fin a un procedimiento que vuelve a poner de actualidad la responsabilidad que asumen los padres cuando facilitan o no impiden que sus hijos menores de edad hagan uso de vehículos a motor.

«Una vez más se demuestra que los padres responden de los ilícitos penales cometidos por sus hijos cuando resulta evidente que no pueden tener ese permiso», alerta al fiscal delegado de Tráfico en la provincia de Badajoz, Diego Yebra.

«Con esa edad el niño no es penalmente responsable, no tiene voluntad para decidir si puede o no conducir una minimoto de ese tipo, pero el padre sí debe responder de la conducta de su hijo», añade. El fiscal alerta también de una segunda circunstancia que se puede dar en este tipo de conducciones: un accidente de tráfico. En ese caso, además de la condena penal (en este caso a trabajos en beneficio de la comunidad) debería hacer frente a los daños causados por el menor. «En un primer momento el seguro se haría cargo de la responsabilidad civil, pero cabe la posibilidad de que la aseguradora reclame después esa cantidad al padre».

Con este mensaje, Diego Yebra pretende hacer llegar a las familias extremeñas la idea de que hay que ser muy cuidadosos con la conducta de los menores. «A veces se ve a chicos menores pilotando motos de campo, minimotos o al volante de un quad. Es preciso hacer llegar el mensaje de que la persona que lo permite puede ser considerada cooperador necesario».

Temas

Juzgados