El condenado por estafar a tres ancianos de Medina de las Torres, otra vez a juicio

Tres años de prisión. Esa es la pena que pide la Fiscalía para Agustín G.V., el vecino de Medina de las Torres que ya ... fue condenado en septiembre del año pasado a dos años de cárcel por estafar un total de 160.000 euros a tres octogenarios a los que convenció para que le entregaran sus cartillas bancarias.

Entonces se hizo con la cartilla de uno de los afectados con la excusa de reclamar las comisiones indebidas que le estaba cobrando al anciano su compañía telefónica. A otro le dijo que era necesaria para que le abonaran los intereses en el banco donde había depositado el dinero procedente de la venta de una casa.

Ahora el supuesto engaño estaba relacionado con las facturas de la luz y le han permitido apoderarse de más de 2.700 euros propiedad de una vecina de Madrid que le entregó esa cantidad para evitar que le cortasen la luz.

El agente de la Guardia Civil que investigó los hechos explicó este martes en la Audiencia de Badajoz que el primer episodio tuvo lugar en diciembre de 2021 cuando la víctima se desplazó a su casa de Medina de las Torres para disfrutar de unos días de descanso. «Al llegar a la vivienda el cable de suministro había sido cortado. Es el mismo modus operandi que se utilizó con otra de las víctimas del juicio que se celebró en septiembre».

En ese momento la víctima no sospechó y llamó a este electricista al que conocía porque en el año 2004 le había hecho una obra a su padre. Le pagó 400 euros.

Eso sucedió en diciembre y al verano siguiente, en torno al 29 de junio, esta misma anciana recibió una llamada cuando estaba de nuevo en su casa de Medina de las Torres. Supuestamente se trataba de una comunicación de Naturgy en la que se le indicaba que tenía una deuda pendiente y que si no la abonaba le cortarían la luz.

«Unos 25 minutos después se presentó él como el buen samaritano y se ofreció a ayudarla. Él le dice que le pase el dinero a su cuenta para hacer el pago a la compañía y después reclamar el importe, así consiguió que el sobrino de la víctima le hiciese la transferencia», explicó el investigador. «Pero solo un día después le dio un uso bien distinto: gastó 20 euros en comprar una pizza, hizo dos extracciones de dinero de 900 y 600 euros, y transfirió 1.200 euros a una empresa que nada tenía que ver con esta causa».

De esos movimientos de dinero hay constancia documental y también de los cuatro cambios de compañía de electricidad que, en solo dos meses, se realizaron en la vivienda de Medina de las Torres y en el domicilio de Madrid donde viven la víctima y su hermana, que sufre una demencia. «Yo con el móvil no me he cambiado de compañía, me cambiaron», asegura la anciana.

Justo lo contrario dijo el acusado, quien afirma que él no realizó ninguno de los cambios de contrato y que no pudo devolver el dinero porque la anciana se negó a darle su número de cuenta. «Yo no quería quedármelo, lo consigné cuando me llamaron del juzgado de Zafra».

Sobre los 2.787 euros también habló el sobrino de la denunciante. Asegura que le hizo la transferencia porque su tía le dijo que era una persona de confianza. «El problema es que a mi tía le estaban cobrando una barbaridad en las facturas. Me dijo que para darla de baja había que pagar esa penalización y que él iba a reclamar después el dinero».

El fiscal considera que hubo un delito de estafa agravada para el que pide 3 años de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros. Entiende que abusó de la confianza de la anciana.

Distinto es el planteamiento de la abogada de la defensa, que reclama la absolución o, como alternativa, que solo se le castigue por una apropiación indebida porque el dinero no se lo transfirió la mujer sino un sobrino con conocimientos bancarios «que podría haber cuidado de su tía y no dar el dinero el acusado».

Ahora el tribunal debe dictar sentencia, aunque no es la última causa que afecta al acusado. La Guardia civil volvió a detenerlo en enero pasado como presunto autor de otro delito de estafa sufrido por otra anciana de Medina de las Torres. En ese caso se le acusa de apoderarse de otros 115.000 euros fingiendo ser su marido ya fallecido.