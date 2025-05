Condenado un conductor ebrio que tuvo que salir por la ventanilla del coche

Tuvo que salir por la ventanilla de su coche porque quedó encajonado en la calle Comendador Obando y ahora se ha quedado sin carné. ... Así se recoge en la sentencia que ha impuesto el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz a O.V.G., el conductor bebido contra el que actuó la Policía Local de Badajoz el 14 de julio de 2024.

Explica la sentencia que eran las 4.10 de la madrugada cuando este conductor sin antecedentes conducía un turismo de su propiedad a pesar de haber ingerido previamente bebidas alcohólicas que mermaban de forma notable su capacidad y sus aptitudes para la conducción

Ese consumo previo de alcohol motivó que cuando circulaba por la calle Tajo, en la barriada de Santa Engracia, decidiese adentrarse en la calle Comendador Obando sin darse cuenta de que se trataba de una vía sin salida, «avanzando a pesar de la estrechez de esa calle».

Conducir bebido puede tener pena de prisión, pero también conlleva multa de 1.000 euros si no se supera la tasa de 0,60

Recoge esta sentencia dictada con la conformidad de todas las partes que ese consumo etílico fue lo que provocó que el vehículo quedase encajonado en la calle hasta el punto de que el conductor tuvo que salir por la ventanilla.

Tras producirse ese hecho se personó en la zona una patrulla de la Policía Local que sometió al conductor a dos pruebas en las que arrojó resultados positivos: 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en el primer test y 0,63 en el segundo. Amplía la sentencia que el acusado causó desperfectos con su vehículo en la vivienda que ocupa el número 17 de la calle, cuyo propietario no pudo ser identificado.

Ocho meses sin carné

Con este relato de hechos la sentencia condena a este conductor por un delito contra la seguridad vial a la pena de cuatro meses multa con una cuota diaria de seis euros, por lo que tendrá que abonar un total de 720 euros. Además, le prohíbe conducir vehículos a motor por un plazo de 8 meses y 2 días. Igualmente tendrá que pagar las costas de este procedimiento.

Conducir bajo los efectos del alcohol tiene consecuencias penales cuando la tasa supera los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En ese caso, el Código Penal castiga esta conducta con una pena que va desde los 6 a los 12 meses de prisión, si bien la pena de cárcel suele conmutarse por una multa económica cuando es la primera vez que el conductor incurre en esta conducta delictiva.

Más severo suele ser el castigo cuando se trata de una persona reincidente. Pero de lo que nunca se libra el condenado es de la privación del derecho a conducir, hasta el punto de perder definitivamente la licencia si la retirada se prolonga en el tiempo. «Salvo en circunstancias muy excepcionales, los conductores reincidentes ingresan en prisión. Y en todo caso hay que ser consciente de que la privación del carné siempre supone un inconveniente, especialmente para quienes utilizan el vehículo en su trabajo», advierte el fiscal delegado de Tráfico, Diego Yebra, cuando valora este tipo de delitos.

Multa económica

Además, el alcohol no solo está castigado por el Código Penal, también se impone una sanción administrativa a los conductores cuando la tasa supera los 0,25 miligramos pero no rebasa los 0,60. En esos casos se multa con 500 euros y la retirada de 4 puntos del carné a los conductores que no superan los 0,50 miligramos, mientras que el castigo sube a 1.000 euros y 6 puntos de carné cuando la tasa se sitúa entre 0,50 y 0,60.

Alerta el fiscal de Tráfico de las consecuencias económicas de circular bebido, una pena menor si se compara con el castigo al que se puede enfrentar el conductor si provoca una muerte.

La prueba está en los cuatro años y un día de prisión impuestos al conductor que el 21 de febrero de 2021 provocó en Calzadilla de los Barros un accidente de tráfico en el que perdieron la vida su acompañante y dos ocupantes del vehículo contra el que chocó, un accidente que se produjo cuando iba a una velocidad inadecuada y con una pequeña tasa de alcohol en su cuerpo.

El fallo conllevó también la retirada del carné de conducir por un plazo de nueve años, así como la pérdida definitiva del permiso, por lo que tendrá que volver a examinarse si en el futuro decide ponerse al volante.

No olvida Diego Yebra que las últimas estadísticas de la DGT reflejan que el 52% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico dieron positivo.