Condenado en Badajoz a un año de cárcel por acosar a su pareja por Internet con un perfil falso

Un hombre de 39 años ha sido condenado a 1 año de cárcel, 35 días de servicios a la comunidad y a pagar 15.000 ... euros a su víctima por acosar a la que fue su pareja sobre la que también ejerció violencia psíquica. El condenado usó un perfil falso y engañó a la mujer sobre su edad y sus circunstancias.

La condena fue por conformidad y se cerró ayer en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Badajoz. Entre otras acciones, el condenado envió audios insultando a la mujer y la presionó para no dejar la relación, incluso fingiendo que estaba gravemente enfermo.

La relación comenzó en julio de 2020. La joven, A.H, de 18 años entonces, reside en Extremadura y conoció a D. Q. G., de 37 años entonces, a través de una red social con chats privados. Él aseguró ser un joven de 19 y ambos mantuvieron conversaciones a diario que culminaron en una relación sentimental por medios digitales. «Creyendo la citada en todo momento que la persona que la había enamorado era la misma que aparecía en el falso perfil del investigado», según recoge el escrito de acusación.

Tres meses después de iniciar las conversaciones mantuvieron sexo a distancia por vía telefónica y la joven le envió fotografías íntimas.

Cuando comenzó a haber problemas en la relación, el condenado simuló un ingreso hospitalario. Le dijo que estaba en riesgo su vida por una enfermedad del corazón inexistente y la llamaba entre 20 y 30 veces al día, además de enviarle mensajes y audios.

La acusación alegó que este comportamiento causó malestar a la joven «impidiéndole seguir su vida cotidiana con normalidad, todo ello con conocimiento de la vulnerabilidad de ella a causa de sus problemas de salud mental derivados de una previa anorexia tratada».

En los audios presentados por la acusada le recriminaba que quisiese cortar la relación. «Eres muy mala persona, me has hecho muchísimo daño», le decía y le insistía en que debía permanecer en la relación.

Las presiones evolucionaron a insultos cuando el condenado supuso que ella había salido con otra persona. Profirió frases como «no me esperaba esto de ti, me has sido infiel, eres una zorra, me das asco, me has decepcionado».

Una videollamada

Finalmente en noviembre de 2020 ella logró contactar con él por videoconferencia descubriendo todo el engaño.

Según la Fiscalía, a consecuencia de los hechos anteriores la joven sufrió daños morales en la forma de perjuicio psíquico caracterizado por alteraciones emocionales y cognitivas, malestar emocional, ansiedad, insomnio, temor a estar sola y miedo, así como sentimientos de inseguridad y engaño y sometimiento a chantaje emocional.

En principio la Fiscalía solicitaba un año de prisión por violencia psíquica y dos años por acoso. Además de 10 años de alejamiento de la víctima y una indemnización de 20.000 euros.

Finalmente, al aceptar el procesado la conformidad, ha sido condenado a un año de cárcel por el delito de acoso, 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad por violencia psíquica y 15.000 euros de indemnización. Además, por cada delito, se impone una orden de alejamiento de la joven de 5 años, es decir, que no podría aproximarse ni contactar en 10 años en total.

La abogada de la acusación particular, que representa a la mujer, Abdona Cortés, del bufete Cumbres Abogados, destacó ayer que estaba satisfechos con la conformidad, aunque el responsable no tendrá que entrar en prisión, porque han impedido que la joven sea «revictimizada» al revivir los hechos en un juicio.