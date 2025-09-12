El concurso de bailes por jaleos recordará a Zambrano El certamen de flamenco mantendrá hasta el próximo lunes abierto el plazo de inscripciones

El II Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños consolida la puesta en valor del palo flamenco más genuino de la región y celebrará su gala final el 2 de octubre en el Teatro López de Ayala , en homenaje al flamencólogo Paco Zambrano, recientemente fallecido y quien recibirá a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen, que será recogido por su hija, Teresa Zambrano.

El Centro Internacional de Flamenco Jesús Ortega presentó ayer este concurso en el hotel Las Tres Campanas, donde se tuvo muy presente a la figura de Zambrano, y que contó con la participación de las entidades patrocinadoras y colaboradoras. Estuvieron presentes entre otros el secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino; el diputado de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento, José Antonio Casablanca.

Laura Zahínos, de la Asociación Cultural del Baile Flamenco de Extremadura, y Jesús Ortega fueron los encargados de recordar los avances que supuso la primera edición del concurso que, además de congregar en torno a los jaleos a artistas de Japón, México, Italia o España, elevó su visibilidad al alcanzar en tres meses más de medio millón de impactos en redes sociales y un centenar de espacios en medios de comunicación.

Para Ortega, no obstante, lo más relevante fue «ver los jaleos extremeños en los repertorios de bailaoras tan importantes como ‘La Lupi’, y cómo se empieza a enseñar en las principales escuelas», al tiempo que destacó que este año el concurso contará con una presentación en la ciudad de Sevilla, con lo que llevará «el flamenco más genuinamente extremeño fuera de nuestra región».

En cuanto a esta nueva cita, cuyas inscripciones siguen abiertas hasta el próximo 15 de septiembre, está recibiendo un mayor número de candidaturas y, como señaló, «se percibe que tras el éxito de la primera edición, incluso la ambición y calidad de los candidatos también está a la altura de una segunda».

Tras el cierre de la recepción de candidaturas un jurado profesional seleccionará los finalistas, que actuarán en la gran final el próximo 2 de octubre, para lo que las entradas ya están a la venta.

Además de los premios económicos de 9.000, 4.000 y 2.000 euros para los tres primeros, se entregarán dos becas para formarse en el Ballet Nacional de España y sendas estancias formativas.