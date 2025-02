Concierto de Furriones este jueves en el López de Ayala

redacción Lunes, 20 de diciembre 2021, 08:57 Comenta Compartir

El Teatro López de Ayala de Badajoz acoge este jueves 23 de diciembre (21.30 horas) el espectáculo de Furriones.

El grupo vuelve a la capital pacense con nuevo repertorio, fruto de la madurez conseguida en tantos años de ensayos y actuaciones. «La pandemia no nos ha frenado, no ha podido con nuestro amor por la música. Durante el confinamiento trabajamos vía on line, poco después comenzamos a reunirnos en grupos pequeños, para pasar en cuanto se permitió a ensayos de todo el grupo», afirman.

Un año más se cumple la cita entre el grupo con sus seguidores. Después de un verano recorriendo Extremadura, que comenzó en el Auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz y recorrió localidades como San Vicente de Alcántara, Castuera, Berzocana, Talayuela, Guadalupe y Torrejón el Rubio, en el camino se han quedado muchas otras localidades sin poder atender.