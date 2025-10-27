HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Manifestación tras el asesinato de Belén Cortés. HOY

Crimen en un piso tutelado de Badajoz

Una concentración recordará a Belén Cortés durante el juicio por su asesinato que arranca el miércoles

La protesta, convocada por colegios profesionales y sindicatos, será el jueves delante de los juzgados de Badajoz

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:45

Los compañeros de Belén Cortés arroparán a la familia de esta trabajadora social que fue asesinada mientras supervisaba a unos menores en un piso ... tutelado de Badajoz. Este miércoles arranca el juicio contra tres menores como presuntos responsables de su muerte y el jueves colegios profesionales y sindicatos han convocado una concentración delante de los juzgados.

