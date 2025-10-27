Una concentración recordará a Belén Cortés durante el juicio por su asesinato que arranca el miércoles

Los compañeros de Belén Cortés arroparán a la familia de esta trabajadora social que fue asesinada mientras supervisaba a unos menores en un piso ... tutelado de Badajoz. Este miércoles arranca el juicio contra tres menores como presuntos responsables de su muerte y el jueves colegios profesionales y sindicatos han convocado una concentración delante de los juzgados.

Los convocados se concentrarán bajo el lema 'Todos somos Belén' que ya se popularizó tras la muerte de esta trabajadora en marzo. Será el jueves 30 a las 9.30 horas en la calle José Caldito Ruiz, delante de los juzgados de Ronda Norte. El proceso se celebrará en este edificio los días 29, 30 y 31 por acoger los Juzgados de Menores.

En concreto la concentración ha sido convocada por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura, el Procolegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura, la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de I.E.S. de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Asociación Profesional P.A.F. Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social, las centrales sindicales de SGTEX, USO, SIP y CNT.

«Será un acto pacífico y el objeto es el de apoyar a la familia de María Belén. No habrá banderas, ni logos», indican los convocantes. Al término de la concentración, a las 10.00 horas, leerán un comunicado.

El asesinato de esta trabajadora social a manos de los menores tutelados ha abierto un debate sobre la falta de seguridad en estos recursos. La propia familia de la víctima emitió un comunicado en el que pidió que la muerte de esta joven sirviese para cambiar las cosas. «No podemos permitir que el dolor de su familia y allegados sea en vano. Debemos transformar la indignación en acción, el luto en conciencia, y la tragedia en prevención», indicaron.

Por el momento la Junta de Extremadura, en junio, aprobó un nuevo concurso para subcontratar la gestión de los pisos tutelados que obliga a que haya dos trabajadores por turno. Belén Cortés estaba sola en el momento de los hechos. El colectivo social, sin embargo, pide más medidas al respecto.

Juicio por asesinato

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de marzo poco después de que Belén Cortés comenzase su turno a las ocho de la tarde. Dos de los menores, el de 14 y el de 15 años, habían regresado de una fuga de una semana solo 24 horas antes. Atacaron a su cuidadora en el piso superior cuando trataban de volver a marcharse. Recibió golpes y fue asfixiada. Además se llevaron varios objetos suyos y huyeron hacia Mérida con el coche de la víctima.

Por estos hechos la Fiscalía pide 6 años de prisión para los varones por asesinato y 5 para la joven de 17 años por complicidad. Además se enfrentan a cargos por robo y el de 15 a un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, solicita penas más duras, de seis años para los varones y de ocho para la menor. También reclaman una indemnización de medio millón de euros a la Junta de Extremadura como responsable de la supervisión de estos menores cuando ocurrieron los hechos.

Están citadas una treintena de personas entre peritos, forenses y testigos para participar en el juicio. Uno de los testimonio más importantes será el del cuarto menor que vivía en la casa en el momento del asesinato. Este huyó a otro piso tutelado y dio la voz de alarma.

En el proceso también está en juicio determinar la responsabilidad de la Junta de Extremadura. De hecho el juicio se iba a celebrar en el mes de septiembre, pero se retrasó porque la administración regional presentó un recurso alegando que debía estar en la causa la empresa subcontratada. El tribunal, sin embargo, lo ha rechazado y será la administración regional la que esté en el proceso para asumir una posible responsabilidad civil subsidiaria.

Si son condenados los menores seguirán cumpliendo su pena en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, en el que están internos desde que sucedió el crimen el pasado mes de marzo. Una vez que cumplan la mayoría de edad, los 18 años, los juzgados tendrán que determinar si finalizan su reclusión en este mismo espacio o pasan los últimos años de la pena en un centro penitenciario convencional.