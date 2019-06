Todos los concejales del PP, Cs y Vox tendrán sueldo en Badajoz De izquierda a derecha, Ignacio Gragera (Cs), Francisco Fragoso (PP), Eladio Buzo (PP) y Alejandro Vélez (Vox) / HOY Se trata de 14 salarios, el doble que hace un mes; aunque Fragoso explica que la Ley permite que ciudades del tamaño de Badajoz cuenten con 18 liberados a tiempo completo ROCÍO ROMERO Badajoz Jueves, 27 junio 2019, 14:17

Los 14 concejales de PP, Ciudadanos y Vox tendrán sueldo en Badajoz. Once de ellos estarán liberados al cien por cien. Es decir, once trabajarán en exclusiva para el Ayuntamiento y otros tres percibirán el 80 por ciento del salario. No habrá subidas en cuanto a las cantidades, pero sí más políticos en nómina. Exactamente el doble que hace un mes.

El alcalde, Francisco Fragoso, considera que se trata de una propuesta razonable para que la ciudad funcione. Añade que este número de asalariados está muy por debajo de lo que permite la Ley. Para ciudades del tamaño de Badajoz, podría haber hasta 18 concejales a sueldo completo. «La ciudad no necesita gente que venga como concejal en sus ratos libres, sino personas que trabajen y que hagan funcionar la ciudad, y la Ley aún permitiría un 30% más», destaca el regidor. Ante la insistencia a por qué tantos ediles con sueldo, Fragoso se pregunta por qué se cuestiona que existan 14 ediles liberados en Badajoz y se asuma con naturalidad que alcaldes y concejales de pueblos tengan sueldo en la institución provincial, cuya sede está en la ciudad de Badajoz. Y cita a Ricardo Cabezas, el portavoz socialista municipal que en el último año ha sido diputado de Cultura con una dedicación del 50%.

Fragoso añadió que él presenta esta propuesta al pleno de este sábado y que se trata de un planteamiento de máximos, pero que después puede no asignar todos los salarios previstos. El alcalde emplaza a la próxima semana para desvelar su gobierno y el papel que en él tendrán tanto Cs como Vox.

Según los presupuestos prorrogados de 2018, el alcalde percibe 4.764,50 euros brutos por catorce pagas, y los ediles con dedicación plena reciben 3.840,53 euros por 14 pagas. El pleno de mañana creará la liberación al 80%, que no existía en las cuentas. Las cantidades se mantienen, según la documentación que se aprueba mañana en pleno y a la que ha tenido acceso HOY. También serán iguales las dietas por asistencias a comisiones y sesiones plenarias por las que cobrarán los 12 ediles del PSOE y una de Podemos.

Sin embargo, sí sube una dieta. Esta es la de los delegados de alcalde en las pedanías. Hasta ahora eran 616 euros brutos al mes. A partir de ahora serán 800 euros mensuales. .

Habrá, también, más personal de confianza. De 21 pasarán a 24, aunque de esos 21 había una vacante. Son los trabajadores cuyos contratos dependen del político que los elige. En este caso, y aunque sean de otros partidos, todos con el alcalde. Hay que tener en cuenta que hay un partido más que en el último mandato, por lo que debe haber un secretario más para ese grupo.

El listado consta de un conductor para el alcalde, dos jefe de gabinete (uno para el alcalde y otro para el primer teniente de alcalde), un secretario para Alcaldía, cinco secretarios para tenientes de alcalde, un jefe de secretaría para Órganos de gobierno, siete secretarios para Órganos de Gobierno, tres asesores de Órganos de Gobierno, dos periodistas, un asistente de Ferias y Eventos Culturales y un coordinador de Ferias y Fiestas. Todos estos puestos se aprobarán el sábado. Como novedad, se les amplía el horario a la tarde, aunque algunos de ellos lo hacían.

Este sábado se celebra un pleno para aprobar esta relación de puestos de trabajo y la dedicación de los concejales, aunque no se especifica quién desempeñará cada uno. La excepción está en los dos empleados del área de Ferias y Fiestas, que han estado trabajando en San Juan. A estos sí los nombra desde el día 17 y son Amelia Núñez y Juan Antonio Silva.

Sí que se nombra a los delegados de alcalde. En Gévora será Petra Samino; en Balboa, Pedro Martín; en Sagrajas, Genaro Gil; en Novelda, José María Bueno; en Alvarado, Felipe de la Cruz; en Valdebótoa, Francisco José Elías, y en Villafranco, Juan Daniel Sánchez.