Los concejales no cobran hasta que celebren el primer pleno

Las negociaciones no acaban de cristalizar y el primer pleno del mandato se retrasa. En principio, el alcalde, Francisco Fragoso, tenía previsto celebrarlo a finales de esta semana. Sin embargo, aún no está convocado. Y, por tanto, tendrá que esperar a la próxima semana.

Por plazos, ya no podrá tener lugar antes del martes. En esa primera sesión, los grupos organizan el Ayuntamiento desde el punto de vista político, así como aprueban las retribuciones y el personal de confianza. Así que, mientras que este no se celebre, los concejales no cobran y no puede haber trabajadores eventuales en el Ayuntamiento.

El concejal de Vox, por su parte, avisa: si no entra en el Gobierno, votará que no a los asuntos de Pleno. En tal caso, Fragoso necesitaría del apoyo del PSOE para aprobarlos y que los ediles pudieran cobrar y contratar a los empleados directos.

«No he venido a mendigar. Yo tengo mi trabajo. Quiero gobernar y trabajar por la ciudad», dijo. El concejal de Vox, Alejandro Vélez, sigue sin recibir la llamada de Fragoso para comunicarle su puesto dentro de la corporación. El edil reivindica un puesto en el Gobierno para compensar su voto el sábado que hizo posible arrebatarle la Alcaldía al PSOE.