«Ser concejal no es un chollo» Se despide del Ayuntamiento de Badajoz tras haberse mantenido durante 16 años en el Gobierno local Miguel Ángel Rodríguez de la Calle Sale de la lista del PP ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Miércoles, 24 abril 2019, 08:02

Agradecido. Es la palabra que más pronuncia el concejal de Deportes, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, el día después de que se hicieran públicas las listas del PP. Por primera vez desde 1999 no aparece en ellas. Lleva toda la charla con los ojos rojos y alguna que otra vez se le quiebra la voz.

-¿Y ahora qué?

-Fue bonito mientras duró. Ser concejal ha sido un sueño y las etapas se acaban. Quiero agradecer la confianza a Miguel Celdrán, el mejor alcalde que ha tenido Badajoz, a mi amigo Alejandro Ramírez del Molino, y a Francisco Fragoso.

-¿Qué balance hace?

-Muy positivo. Quiero agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento, tanto de las delegaciones que han dependido de mí como las que no, a los jefes de servicio, a mis compañeros... Y el cariño que también he recibido durante estos cuatro mandatos de la oposición. Si tienes buenos equipos, y yo los he tenido, todo es más fácil.

-¿Y de la gestión?

-Hemos hecho cosas importantes, como la renovación del Vivero o el acondicionamiento de pistas en las barriadas. Reconozco que quedan cosas por hacer, pero hay limitaciones presupuestarias. Me voy con la espinita de no haber concluido la piscina de la margen derecha ni de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de los Carnavales, que estará en 2020. Pero en ambas cosas el trabajo está hecho.

-De la FMD también dependen las Escuelas Deportivas Municipales.

-Muy pocas ciudades tienen a 5.000 niños haciendo deporte gratis en 26 disciplinas. Incluso nos han llamado de otras ciudades para copiar el modelo. Pero no solo eso, se ha fomentado mucho el turismo deportivo, con campeonatos infantiles, juveniles y juniors. Estos traen mucha gente a la ciudad porque los niños vienen con los padres y eso ha conseguido llenar los hoteles en meses de verano. Se ha apostado mucho por el deporte base.

-Entre sus cometidos ha estado la organización de los Carnavales. ¿Cómo ha evolucionado?

-Han crecido mucho. Logramos que sea Fiesta de Interés Turístico Nacional y a la vista está que ha crecido. El desfile de comparsas ha pasado de tener 3.000 participantes en 2007 a 7.000 el de este año. Los Carnavales se difunden en grandes medios y los hemos promocionado en Colonia, Londres y Amsterdam. Las comparsas han ido a China, Australia, Rumanía y Niza.

-¿Es un chollo ser concejal?

-No es un chollo, es un privilegio. Es muy bonito, pero también hay momentos muy difíciles porque la política ha cambiado mucho.

-Desde fuera parece que los concejales trabajan poco y tienen un buen sueldo.

-La política no está pagada, ni en la responsabilidad que conlleva ni el tiempo que exige. En mi caso trabajo de lunes a viernes preparando las cosas y todos los fines de semana, salvo en agosto, tengo que trabajar porque se realizan competiciones. Ahora, que sarna con gusto no pica. Me gusta mucho, pero hay que trabajar. No creo que sea un chollo, pero yo estoy muy agradecido a estos 16 años.

-Usted no ha tenido salario estos últimos cuatro años, no ha estado liberado, ha cobrado por dietas.

-Eso es algo a lo que obligó el concejal no adscrito (Luis García-Borruel) y creo que después se ha dado cuenta que no es posible. Esto requiere dedicación y hay que vivir.

-Pero usted tiene negocios, como una agencia de publicidad.

-Dejé la agencia en 2011 porque no podía compatibilizarla con el Ayuntamiento. Tuve negocios, como La Moska, pero en los 80.

-Y Fragoso le ha dicho que no sigue ahora. ¿Cómo se lo toma?

-Respeto la decisión y sé que es por el bien del equipo. Entiendo que hay que renovar y meter caras nuevas. Estoy agradecido a Fragoso, que es un buen alcalde y un buen amigo. Igual que estoy agradecido a Miguel Celdrán y a Alejandro Ramírez del Molino.

-¿Cómo ha cambiado la política?

-Antes era más sana a todos los niveles, no solo en el municipal. Había más interés por llegar a acuerdos. Ahora se ha impuesto el 'no es no' y aunque la oposición ha aportado estos años en materia de Deportes, hay mucho regate corto. Y después está el tema de las redes sociales, donde se difama gratuitamente y se hace mucho daño.

-¿Y ahora qué quiere hacer?

-No sé, no sé.