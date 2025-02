«He comprado el ticket hoy, no sabía que no había tren de Badajoz a Cáceres»

María Isabel Hidalgo BADAJOZ Jueves, 20 de abril 2023 | Actualizado 21/04/2023 11:00h. Comenta Compartir

Celia Morcillo esperaba en la estación de Badajoz la llegada del tren con parada en Don Benito cuando se ha enterado de que no había ... este servicio. «No puede ser, he comprado el billete esta mañana. No han informado que no hay tren, además en la web había billetes», confirmaba nerviosa esta estudiante que utiliza este transporte todas las semanas para volver a casa. «Me he dado cuenta que el trayecto se ha adelantado media hora más, pero no sabía que era porque íbamos en autobús», argumenta la joven.

El cambio de horario se debe a las obras que Adif está realizando en la estación de Badajoz, por lo que se ha interrumpido la circulación ferroviaria hasta el próximo 25 de abril. Para cumplir con sus servicios Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre Badajoz y Mérida a fin de garantizar la movilidad de los viajeros. Un cambio de horario que también afecta a Alfonso Morcillo, este viajero también es usuario habitual del tren. Pasaban las once de la mañana cuando llegaba a la estación. Su destino era Don Benito y aunque sí conocía que el viaje hasta Mérida lo haría en autobús, su temor era no llegar a tiempo a la capital extremeña para coger allí el tren con destino a su ciudad. Casi una hora después de salir de Badajoz en uno de los autobuses de la empresa Morcillo, que está cubriendo el servicio a Renfe, Moreno estaba en Mérida. «Hemos llegado veinte minutos antes de la salida del tren regional a Don Benito, han cumplido», afirmaba satisfecho este pasajero que asegura que en viajes de media distancia los horarios se cumplen puntualmente. Más complicado lo ha tenido un paciente oncológico que viajaba hasta Madrid para unas pruebas médicas. Su tren salía a las 6.30 de la mañana, pero se llevó una sorpresa al ver llegar el autobús. Salió a las 7.00 de Badajoz y una hora y media después estaba en Cáceres. Un trayecto que le ha llevado a hacer paradas en numerosos pueblos de la geografía extremeña. Si hubiese sabido que iba a tener que viajar en autobús habría buscado una forma más cómoda de desplazarse puesto que su enfermedad le limita la movilidad. Más de una decena de autobuses Desde que se cerró la estación de Badajoz por obras este miércoles, salen de la ciudad pacense a diario más de una decena de autobuses con destino a Mérida y Cáceres. También hay servicio de taxis para «facilitar lo máximo posible los tiempos de llegada a los usuarios», afirma uno de los trabajadores de Adif. El taxi de María de los Ángeles Gómez ha llevado esta mañana en su vehículo de siete plazas a tres pasajeros que se dirigían hacía Montijo. «Lo que intentamos y por ahora estamos consiguiendo es que cada uno de los usuarios llegen a sus paradas a la misma hora que lo harían en tren», explica. El trabajo de estos vehículos consiste en agilizar el trayecto del autobús, que no puede entrar en todas las localidades en las que el tren hace parada. Este servicio estará funcionando hasta próximo 25 de abril, día en el que está previsto que finalicen las obras. Hasta entonces los viajeros podrán adquirir su billete de forma habitual y coger el autobús o el taxi en la misma estación. Eso sí, con los horarios modificados para poder llegar a tiempo a sus destinos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Badajoz

Renfe