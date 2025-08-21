La compra de un piso con piscina lo encarece una media del 70% en Cáceres y del 51% en Badajoz

La adquisición de un piso con piscina es, de media, un 70% más caro en Cáceres capital que comprarlo sin ella, y ... en Badajoz capital un 51% más caro, según un estudio publicado este miércoles por Idealista.

A nivel nacional, la adquisición de un piso con piscina es, de media, un 91% más caro que comprarlo sin ella. Así, en este portal inmobiliario sólo un tercio de los pisos en venta anunciados en en todo el país dispone de pileta.

Por capitales, las diferencias de precio entre pisos con piscina o sin ella es mayor en Barcelona, donde comprar un piso con piscina sale un 163% más caro.

Le siguen Teruel (+147%), Lleida (+118%), Ceuta (+112) y Valencia (+110%), y después Santa Cruz de Tenerife (+96%), Toledo (+94%), Palencia (+94%) y Burgos (+91%).

En el lado contrario y debido a su distribución urbanística, los pisos en con piscina son más baratos en Salamanca (-11%) y A Coruña (-24 por ciento). Por su parte, en Madrid, las viviendas que están en el mercado con piscina son, de media un 14% más caras que las que no la tienen, mientras que en San Sebastián la diferencia es del 23% y en Sevilla, del 37%.

Según Idealista, las grandes diferencias entre las ciudades de Madrid y Barcelona están relacionadas con el urbanismo de los últimos lustros en ambas urbes. Así, mientras que Madrid ha tenido la capacidad en los últimos años de crear nuevos desarrollos urbanísticos con zonas comunes, en Barcelona existen limitaciones geográficas para crear nuevos proyectos, además de su cercanía a la playa.

En el catálogo de inmuebles anunciados en Idealista, la capital que cuenta con un mayor número de pisos con piscina es Alicante, con el 37%, seguida de Málaga (31%) y, Palma (23%), Ciudad Real (19%), Logroño (17%), Granada (16%), Cuenca (16%), Melilla (14%), Almería (13%), Ávila (13%) y Toledo, Córdoba, Valladolid y Madrid (12% en los cuatro casos).