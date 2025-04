El compositor portugués José Mateus ofrece un concierto en Badajoz

REDACCIÓN Martes, 26 de octubre 2021, 19:52 Comenta Compartir

José Mateus, cantante y compositor portugués afincado en Badajoz, ofrece este viernes 29 de octubre un concierto en el local Café-Copas Calle Abajo. La actuación arrrancará a las 21 horas.

Mateus interpretará canciones de su primer trabajo en solitario que recibe el nombre de `Ar Do Sol´ y contiene ocho canciones originales en inglés, portugués y español. Las canciones de este disco son 'Arde o Sol', 'Sueños cantados', 'Things of my own', 'Now I'm a man', 'Sobreiros', 'Luz de Arena', 'Nao fui eu' y 'Cama fría'. A través de ellas, el autor pretende transmitir el amor, la identidad, la soledad y la vida a través de un espíritu cercano al pop-rock.