Las comparsas de Badajoz conquistan el Carnaval de Cádiz

Las comparsas de Badajoz han conquistado el Carnaval de Cádiz. Cuatro de ellas desfilaron este domingo en la tradicional cabalgata invitadas por el Ayuntamiento gaditano y fueron aclamadas por el público. De hecho, varios medios de comunicación andaluces han alabado la calidad de las agrupaciones.

No es la primera vez que las comparsas pacenses se dejan ver en Cádiz, pero en este caso ha llamado más la atención porque han entrado dentro del desfile oficial. Normalmente no es posible porque la cabalgata que celebran los gaditanos el domingo de Carnaval coincide con el gran desfile de Badajoz. Sin embargo, este año decidieron retrasar su fiesta de febrero a junio por la pandemia, por lo que ambos festejos no han coincidido.

El Ayuntamiento de Cádiz ha invitado y pagado a cuatro agrupaciones de Badajoz. La decisión de qué agrupaciones viajaban a la 'Tacita de plata' se tomó por sorteo, cuatro puestos entre las diez primeras clasificadas en el pasacalles pacense. Finalmente los puestos fueron para la vigente campeona, Los Lingotes con sus egipcios, el Vaivén con su inspiración postapocalíptica, el cabaret de Lancelot y el traje flamenco de Atahualpa.

Según los medios gaditanos, la cabalgata pinchó en participación con menos agrupaciones y carrozas que otras ediciones, pero la sorpresa fue el nivel de los trajes y los bailes de los pacenses. Juan Luis Domínguez, diseñador del traje de Los Lingotes, explica que el público se volcó con ellos y que se quedaron «impresionados».

Bastinazo pacense

El redes sociales algunos gaditanos han calificado la participación pacense como 'bastinazo'. Este término se usa, principalmente en el concurso de comparsas y chirigotas, para calificar algo sorprendente.

Los participantes esperan que esta experiencia sirva para promocionar el carnaval de Badajoz y reivindicar su nivel.

Además de la participación oficial, otros muchos pacenses han aprovechado que los dos Carnavales no han coincidido en fecha para visitar el de Cádiz. Además de las comparsas que desfilaron, en la ciudad gaditana se han visto componentes de Cambalada o Moracantana, además d emurgas como Los 3w, Los Mirinda o Los Muraniños.