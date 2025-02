Así es la comparsa de Cádiz que vendrá al concurso de murgas de Badajoz

La comparsa El Don Juan de tus detalles hará historia en el Carnaval de Badajoz. Será la primera agrupación de fuera de Extremadura que compita en el concurso de murgas pacenses. Sin embargo, no son unos desconocidos para la ciudad. Tienen vínculos con la ... fiesta y muchas ganas de recorrer los 313 kilómetros que separan El Puerto de Santa María del Teatro López de Ayala.

«No voy a ciegas, me he empapado del concurso», explica Juan Luis Falcón Suárez, responsable de esta agrupación que asegura que están muy ilusionados con venir a la capital pacense. Esperan, sin embargo, que no haya un exceso de expectativas sobre su comparsa. «Somos normalitos, gente sencilla pero están como locos con ir a Badajoz».

Son una comparsa. A diferencia de Badajoz, donde todos los grupos se llaman murgas y las comparsas son las que desfilan, en Cádiz hay varias categorías que cantan, entre ellas, chirigotas y comparsas. Las primeras son más humorísticas y las segundas más líricas, con disfraces más alegóricos. Su montaje de Don Juan va más en esta última línea.

Falcón Suárez cuenta con una amplia trayectoria carnavalera. Comenzó con 15 años y acaba de cumplir 50. Durante los últimos 20 años, sin embargo, ha vivido fuera de El Puerto de Santa María, así que no ha podido presentar agrupaciones, Su última agrupación en el teatro Falla de Cádiz fue en 2001, pero regresará en 2023 además de viajar a Badajoz.

Admiran a Al Maridi

Durante estos años, sin embargo, ha seguido escribiendo y apoyando grupos, por ejemplo en Santoña (Cantabria) que también tiene un concurso carnavalero. También ha escuchado a grupos de Badajoz. Admira, por ejemplo, a Al Maridi. «Suenan de lujo». Considera que su montaje como indios y vaqueros (ganador año 2020) fue «espectacular».

En cuanto al concurso de Badajoz, considera que «hay de todo, como en Cádiz». Cree que fuera de esta localidad andaluza, incluido en Badajoz, las agrupaciones de Cádiz están «sobrevaloradas». «Están muy endiosados». Explica que en el Falla hay comparsas y chirigotas de gran calidad, pero también normales. Él ve esos mismos contrastes en Badajoz.

Además de estudiar el certamen del teatro López de Ayala, Falcón Suárez tiene vínculos con Badajoz. De hecho, esa fue la razón que le hizo inscribirse en el certamen. La novia de este carnavalero, Eva, es pacense y él ha viajado a la ciudad en varias ocasiones.

Vínculos con Badajoz

Debido a esta relación ha estado en contacto con varios carnavaleros, entre ellos, el hermano de su novia, José Luis 'El Pleura', de Marwan. Los hijos de Eva, además, son Carlos Raposo, de Espantaperros y Rubén Raposo, de De turuta madre.

La decisión de que estos 'donjuanes' viajen a Badajoz, sin embargo, tiene que ver con la murga Los Chungos. Juan Luis Falcón también conoce a Alex Ortega, de esta agrupación. Fue la pareja de este carnavalero pacense la que «medio en broma, medio en serio nos dijo que tendríamos que venir al concurso de Badajoz. Luego Alex me dijo que lo habían abierto a grupos de fuera y dijimos: ¿Por qué no? Así que ha sido por casualidad».

En cuanto al montaje que presentarán en el López de Ayala, Falcón Suárez solo desvela que no se trata de una comparsa sobre Don Juan Tenorio, sino sobre un personaje que «puede encontrarse en cualquier lugar del mundo». «Un donjuan es un donjuan».

Además este proyecto es especial para su autor. Lo pensó junto a un amigo que falleció hace un par de años, así que el montaje también quiere que sirva como homenaje. Servirá para recordar al carnavalero gaditano Roque Córdoba Martín, conocido como El Rota.