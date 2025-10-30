Un compañero de trabajo de la cuidadora asesinada en Badajoz: «Va a volver a pasar»

«Va a volver a pasar, esto es la punta del iceberg», ha advertido Javier Quintana. Este cuidador fue compañero de trabajo de Belén Cortés ... en el piso tutelado en el que fue asesinado y asegura que apenas ha habido cambios desde el 9 de marzo, cuando ocurrió el crimen.

Quintana ha lamentado la inseguridad que sufren los menores y los profesionales del sector social en una concentración convocada por los colegios profesionales y los sindicatos delante de los juzgados de Badajoz. Con este gesto los compañeros de profesión de la víctima, y ciudadanos particulares, han querido mostrar su apoyo en el segundo día del juicio contra los tres menores acusados del asesinato de Belén Cortés.

A preguntas de los periodistas Javier Quintana ha afirmado que la situación ha cambiado «muy poco» desde el asesinato de su compañera. «Hay que estar dentro de un piso tutelado para saber lo que es».

Poco ha cambiado

«Si ha cambiado es porque nosotros mismos, los profesionales, nos hemos organizado para apoyarnos», ha denunciado, pero ha asegurado que se sienten ignorados por la policía y las administraciones.

Quintana ha insistido en que antes del crimen advirtieron de las conductas violentas que se daban en el piso de la calle Castillo de Benquerencia. «La administración se ha puesto de lado y la justicia se ha puesto de lado. Hacemos informes de incidencias, que es la única forma que tenemos de advertir lo que pasa, y no nos hacen caso».

«Son menores desprotegidos y profesionales desprotegidos y claro que puede volver a repetirse», ha lamentado.

A la concentración a las puertas del juzgado han acudido medio centenar de personas con carteles de «Belén somos todos». La secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, ha leído un manifiesto mostrando su apoyo a la familia de Belén Cortés.

«Que sepa la familia que estamos para apoyarla, además queremos destacar que durante este año han estado también pendiente de nosotros y nos han preguntando cómo nos encontrábamos, si la situación había cambiado, si estaba mejor, qué es lo que necesitábamos. Encima de tener ese dolor, de haber perdido a una hija, a una pareja, a una hermana y están preocupándose también de nosotros», ha destacado la secretaria general.

Belén somos todos

«Belén fue una persona implicada, perfeccionista en todo lo que hacía y su vocación siempre fue la de ayudar y mejorar la vida de los/as demás, pero no solo en el trabajo, sino en su día a día, con cualquier pequeño detalle y de forma desinteresada. Belén era incansable y no dejó de formarse nunca», ha leído y ha añadido: «María Belén era una persona trabajadora, versátil, y su persona equivalía a pasión, esfuerzo, compromiso, empatía, trabajo duro, inquietud, ganas de aprender y todo siempre con una sonrisa. Es lo que suele pasar cuando trabajas de manera vocacional en lo que apasiona».

Solomando ha insistido en que esta tragedia «sí pudo haberse evitado». Ha explicado que se han llevado a cabo algunas mejoras en estos meses como poner seguridad las 24 horas del día en los centros de acogida y mejorar los pliegos de los pisos tutelados «pero que queda mucho por hacer». «Sigue habiendo profesionales cumpliendo turnos de noche solos», ha advertido.

«Queda muchísimo por hacer porque también tenemos compañeros que viven en otros recursos del sistema de protección infantil y no cuentan con estos apoyos y todavía siguen trabajando algunos compañeros en turno de noche solos. Tampoco tienen todos botón del pánico», ha añadido.

«Por nuestra parte, nos seguiremos manteniendo unidos, coordinados, y en lucha para que las distintas administraciones garanticen que nuestro trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, dignidad y protección tanto para nuestros niños y jóvenes como para los trabajadores del sistema de protección y reforma juvenil», ha destacado en el manifiesto.