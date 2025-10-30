HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Javier Quintana en la concentración delante de los juzgados de Badajoz.

Javier Quintana en la concentración delante de los juzgados de Badajoz. J. V. ARNELAS

Un compañero de trabajo de la cuidadora asesinada en Badajoz: «Va a volver a pasar»

Javier Quintana trabajaba en el mismo piso tutelado y afirma que apenas ha habido cambios desde la muerte de Belén Cortés

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:48

Comenta

«Va a volver a pasar, esto es la punta del iceberg», ha advertido Javier Quintana. Este cuidador fue compañero de trabajo de Belén Cortés ... en el piso tutelado en el que fue asesinado y asegura que apenas ha habido cambios desde el 9 de marzo, cuando ocurrió el crimen.

