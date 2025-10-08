Comienzan las obras de accesibilidad en los Servicios Fiscales de la Junta en Badajoz Se actúa tanto en el exterior como en el exterior de la calle Padre Tomás para facilitar la entrada a las personas con problemas de movilidad

Ha comenzado la obra para hacer más accesible el edificio de los Servicios Fiscales de la Junta de Extremadura en Badajoz. El edificio situado en el número 4 de la calle Padre Tomás está siendo sometido a trabajos en la zona de su escalera y la rampa de acceso, que tenía más de un 20% de pendiente. Destaca Apamex que las obras han comenzado «gracias a la iniciativa de la Directora General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Fátima Pablos Mateos, que se marcó como objetivo garantizar el uso de las instalaciones por parte de todas las personas, teniendo en cuenta los importantes y variados servicios que se prestan en estas dependencias públicas» situadas junto al edificio del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz.

Indicaciones técnicas

El documento que ha permitido redactar el pliego de prescripciones técnicas para afrontar la obra fue elaborado desde la coordinación con Apamex con el Director General de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta, Jorge Rebollo Mayordomo. Todo ello a partir de la «visita y análisis de carencias que efectuó la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), y que pormenorizó las cuestiones claves que era preciso afrontar en base a la normativa vigente».

Entre las actuaciones acometidas, Apamex destaca la mejora en el pavimento del espacio exterior, la ejecución de una «rampa adecuada con la pendiente correcta, que cuente con pasamanos en laterales y rodapié, una escalera complementaria, y puerta de acceso», entre otras cuestiones.

De igual forma, en la parte interior del edificio la instalación de un punto de acceso fácil, banda de señalización para el itinerario accesible, incorporación de bucle magnético, mobiliario adecuado, bandas señalizadoras en peldaños de escaleras, servicios higiénicos accesibles y señalización de los diferentes espacios, entre otras actuaciones.