Comienza la reforma del polideportivo de la UVA con un mes de retraso Trabajos de demolición en una de las pistas de las instalaciones de la UVA. :: C. MORENO Las pistas se cerraron el 10 de junio, pero hasta el 15 de julio no han empezado las reformas, que tienen 278.000 euros de presupuesto ALBERTO ARANDA BADAJOZ. Martes, 23 julio 2019, 09:08

«De momento no sabemos cuándo vamos a terminar», aseguraba uno de los dos operarios que durante los últimos días han trabajado en las tareas de demolición de las instalaciones deportivas de la UVA.

El 17 de mayo fue aprobado el proyecto de remodelación de las instalaciones deportivas de esta barriada. La reforma, adjudicada por el Ayuntamiento a la empresa emeritense Al-Senera Obras y Servicios S.L., cuenta con 278.000 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de cinco meses.

En el proyecto se incluye la construcción de un centro deportivo con dos salas de usos múltiples, además de la remodelación de las dos pistas existentes. Igualmente se contempla la sustitución del cerramiento perimetral, la renovación del saneamiento general del recinto, la instalación complementaria de alumbrado en las zonas exteriores y la sustitución de las dos puertas de acceso.

La Fundación Municipal de Deportes cerró al público el recinto el pasado 10 de junio pero las obras no se iniciaron hasta el pasado lunes 15 de julio. «El inicio se ha demorado casi un mes», asegura Antonio Díaz, responsable del Club Juventud UVA. «Según nos dijeron, para principios de septiembre esperamos tener las instalaciones terminadas, pero si han empezado con retraso no sabemos cuándo acabarán. En septiembre ya empiezan algunas competiciones y necesitamos las pistas».

Precisamente en septiembre, está previsto que se celebre un torneo en el que se homenajeará al hijo de Antonio Díaz, que murió atropellado cuando utilizaba un patinete eléctrico. Los beneficios de esa competición dedicada al pequeño Víctor irán destinados a Giovanni, un menor que padece el síndrome de Schaaf-Yang. «Pero si las obras no han terminado no podrá celebrarse en esas fechas», alerta Antonio Díaz.

Está previsto que el nuevo polideportivo de la barriada de la UVA lleve el nombre de Víctor Díaz, aunque a su padre es un detalle que no le importa demasiado. «Cuando me dijeron que las instalaciones llevarían el nombre de mi hijo me negué. Yo lo que quería era que se arreglaran las cosas, el nombre que tengan me da igual. Estoy seguro de que si no hubiera ocurrido el accidente de Víctor aún continuaríamos esperando esta reforma».

El proyecto que se está llevando a cabo está incluido dentro de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (eDUSI), cofinanciado por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el que, además de las medidas ya citadas, se prevé eliminar las humedades de las infraestructuras que se mantengan, además de una renovación completa de la pintura de las instalaciones. También se ampliará el acceso al aparcamiento para permitir la entrada a los vehículos de mantenimiento y facilitar el acceso a las personas con discapacidad.

En cuanto a las salas de usos múltiples, serán de 57 metros cuadrados cada una y estarán dotadas de los elementos deportivos necesarios para darle un uso polivalente.

Recuerda estos días Antonio Díaz que les prometió a sus hijos que si algún día le tocaba la lotería, invertiría el dinero en arreglar las pistas. Ese deseo nunca se cumplió, pero tras años de lucha, va a poder cumplir la promesa que le hizo a Víctor. El cuándo, aún es una incógnita: «Ojalá que la desgracia de mi hijo sirva para hacer felices a todos esos niños que no han podido disfrutar de las pistas».