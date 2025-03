Comienza la obra para cerrar el socavón que corta la calle Menacho desde hace 19 meses

Menacho podría reabrir en breve tras 19 meses con un socavón que corta la calle a la altura de la tienda de Pronovias. Ha ... comenzado la obra para cerrar este agujero que se abrió debido a una avería en la red de aguas.

El hundimiento tuvo lugar en enero de 2022 cuando una tubería reventó y hundió un colector antiguo. Habitualmente la empresa responsable de la red de aguas, Aqualia, asume este tipo de reparaciones, pero en este caso el Ayuntamiento de Badajoz determinó que la causa era el colector que es privado, por lo que exigió que el arreglo lo asumiese la comunidad de vecinos.

Los vecinos no estaban de acuerdo, pero asumieron la decisión municipal. Sin embargo, informaron a los responsables municipales de que no harían la reforma por su cuenta, ya que no querían responsabilizarse si había nuevas averías. Esto ocurrió antes del verano de 2022, pero el Consistorio ha tardado un año en sacar la obra a concurso.

La reforma costará 73.000 euros que se pagarán con el dinero que ya han ingresado los vecinos en las cuentas municipales. Tiene un plazo de ejecución de un mes, por lo que, si no hay retrasos, en septiembre la normalidad volverá a instalarse en esta calle comercial.