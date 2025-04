Los comerciantes de Valdepasillas y Santa Marina también rechazan las medidas

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Lunes, 22 de agosto 2022, 07:17 Comenta Compartir

No solo en la calle Menacho se quejan de las medidas del Gobierno. En Valdepasillas y Santa Marina también están en contra.

Agustín Caballero, gerente ... y propietario de La Baroteca, opina que no deben aplicarse las mismas medidas a todos los negocios. «Creo que no se puede comparar un negocio muy grande con otro pequeño», alega. También se queja sobre las temperaturas obligatorias. Según Caballero, es una medida que no es útil frente al calor de Badajoz. Piensa que «tener 27 grados dentro cuando hace 42 grados fuera no tiene sentido».

Mantener la puerta cerrada cuando tenga el aire puesto sería inviable en su local, porque impediría el tránsito de los camareros que van cargados con bandejas a la terraza. Además, Caballero recalca que los dirigentes se han olvidado de repente de la pandemia, cuando se obligaba a tener los espacios abiertos para evitar contagios. «Hace unos meses te obligaban a tomar medidas y ahora de repente se nos han olvidado», protesta. Lo que él quiere es que se prime la facilidad para el trabajo de los empresarios. Lourdes Sosa, empleada en la panadería Horno Los Remedios, dice que necesitan poner el aire a un máximo de 16 grados. Si lo ponen más alto, les sería imposible trabajar con normalidad ya que el establecimiento es espacioso y no se enfriaría con 27 grados. «Si lo tengo que poner a 27 prefiero apagarlo porque otra no nos queda», lamenta. Lourdes añade que la norma debería tener en cuenta la región en la que se vive, «ya que no es lo mismo la temperatura de Bilbao que la del sur». La puerta de esta panadería permanece abierta todo el año cuando el establecimiento está abierto. Esta es grande y ancha, lo que hace que sea pesada y no se pueda estar abriendo y cerrando con facilidad. Según cuenta Sosa, que la puerta esté abierta significa para los clientes que el establecimiento está abierto. De estar cerrada, los consumidores podrían pensar que está cerrado, con las pérdidas para el negocio. A esto se añade que la puerta no puede ser «manoseada» por tanta gente por la Covid. Laura Hernández, encargada del Pomodoro de la avenida Villanueva, piensa que es complicado tomar las medidas implantadas por el Gobierno. Es difícil mantener una temperatura en el local porque está pegado a la cocina, una gran fuente de calor. La clientela podría dejar de ir al local por las temperaturas que pueda alcanzar el lugar. El tener la puerta cerrada les es fácil pero solo en las horas de menos afluencia. En las horas altas no pueden permitir que la puerta permanezca cerrada porque sería un obstáculo para los trabajadores. Hernández cree que la nueva normativa no deja libertad de aplicación y debería ser flexible. «Deberían dar un poquito más de margen y que sea obligatorio me parece un poco excesivo», protesta. Tania González, camarera del 100 montaditos de la avenida Villanueva, declara que es «inaguantable» la temperatura a la que estarán con estas medidas. «El calor que desprende cada persona en el local junto con los 27 grados del aire acondicionado hace imposible estar. Sería mas o menos como estar en la calle», comenta. La puerta cerrada supondría un problema para los clientes más temerosos, Tania es testigo de que aún hay rastro del miedo que sembró la pandemia. «Aquí hay gente que aún viene con mascarilla y otros ni siquiera comen dentro», explica. Así que hacer que el local se mantenga cerrado no es una buena opción si quieren mantener a sus consumidores. La encargada del negocio, Patricia Seco, ansía que «volvamos a la normalidad» y no cree que estas medidas sean la manera acertada de ahorrar. «Creo que no es adecuado que paguemos todas las cosas que nos pone el gobierno», añade. La situación es insostenible para todos los hosteleros porque es inasequible un equilibrio entre este ahorro y mantener una temperatura agradable para los trabajadores y clientes.

