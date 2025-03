Los comerciantes del mercadillo de Badajoz piden que esté cubierto debido a la lluvia

La abundante lluvia de este invierno no solo ha dejado inundaciones en muchos lugares, también ha provocado un tsunami en el mercadillo de Badajoz, cuyas ... ventas se han hundido. Muchos fines de semana solo la mitad de los puestos se han instalado en la parcela del polígono El Nevero y las cifras de clientes han estado en mínimos. Ante esto los comerciantes van a solicitar al Ayuntamiento de Badajoz que cubra los pasillos.

La propuesta es de Acaex (Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura). El presidente de esta asociación, Julián Cruz, explica que su situación es extrema. «Hay muchos vendedores muy afectados, compañeros que deciden no ir al mercadillo porque necesitan los 30 euros que se van a gastar en gasolina para su casa y porque no van a hacer ventas».

«En realidad los domingos se vende bien una hora, de once a doce y media. La gente no madruga, y si llueve no va. Los compañeros vamos, montamos el puesto, se pone a llover, recogemos y nos vamos porque no va a haber clientes», añade.

Acaex se reunirá con representantes del Ayuntamiento las próximas semanas y Cruz les propondrá techar los seis pasillos con los que cuenta el solar en el que se instala el mercadillo de los domingos. Es un formato de este comerciante ha visto en otros mercados en Andalucía.

«No se trata de cubrir todo el solar, que sería muy caro, sino tapar los pasillos. Los comerciantes llevamos también toldos en nuestros puestos, y así la gente puede caminar por el pasillo y hacer las compras sin mojarse», explica Julián Cruz.

También para el verano

Los comerciantes defienden que el techo serviría para los días de lluvia y también para dar sombra cuando hace calor. Cruz explica que las ventas también se reducen en verano, en los momentos con las temperaturas más altas. Esta solución podría ser beneficiosa para todo el año.

Acaex le pedirá al Ayuntamiento que costee esta mejora en el mercadillo de los domingos. «Pueden hacer un presupuesto que que puede no ser muy elevado, creemos, y optar a alguna subvención europea de ayuda al comercio, muchas familias dependen de este mercadillo», defiende Cruz.

La reunión en la que este portavoz de los comerciantes ambulantes presentará su idea tendrá lugar para definir otros cambios burocráticos que afrontará este mercadillo. Se va a abrir un periodo para que los titulares de los puestos cambien el nombre del propietario o responsable de los mismos. Un proceso que sirve para cubrir licencias que no se están usando en la actualidad.

«Hay días que hay solo cinco o seis puestos de fruta, muy poco para un mercadillo como el de Badajoz. La lluvia ha hecho que haya domingos con la mitad de los puestos solamente», se lamenta Julián Cruz.

El presidente de Acaex explica que al mal tiempo se suman unos años en los que las ventas de este mercadillo ya habían caído mucho debido al comercio por Internet y a los centros comerciales. «Allí a gente va, mete el coche en el parking subterráneo y compra. Tenemos que poder competir».