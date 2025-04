La calle Menacho de Badajoz no quiere cerrar sus puertas por el calor

Las puertas de los comercios cerradas y el aire acondicionado a 27 grados. Son algunas de las medidas de la nueva normativa del Gobierno que ... afecta a los comercios, los cuales llevan en primera línea recibiendo todos los golpes desde que comenzó la pandemia. Y ahora otro más para ellos, aseguran, tendrán que subir el aire acondicionado y cerrar las puertas de los negocios.

Desde limitar las temperaturas del aire acondicionado y de la calefacción a establecer un horario para la iluminación de edificios públicos, el decreto incluye una serie de medidas que buscan reducir un 7% el consumo energético en nuestro país, con un recorte global del 15% en la Unión Europea.

A partir del 20 de septiembre será obligatorio tener las puertas cerradas, lo que según los comerciantes de la calle Menacho y adyacentes consultados por HOY, aleja al cliente, que se sentirá intimidado. Cuando ven la puerta cerrada, los clientes llaman, pasan de largo, se asoman o abren preguntando si se puede pasar. Es lo que cuentan los empresarios. Otro de los asuntos en los que coinciden es que la temperatura exigida por el gobierno es insostenible. Espera que recapaciten y modifiquen la ley.

Además, muchos de los comercios tendrán que cambiar sus puertas: o añadirles un muelle o instalar unas automáticas, lo que podría alcanzar hasta los 6.000 euros de coste.

Victoria Carretero, de la tienda de moda Carlen's, desconocía esta medida y se quedó perpleja cuando este diario se la explicó. Tendrá que instalar una puerta, ya que su negocio solo tiene persiana.

«En un probador de 1x1 te asfixias». María Tejado tiene su tienda de moda Ojalá en Menacho, y solía tener el aire a 23º. Ahora lo tiene que subir, pero como ella cuenta: «Lo pones a 27ºC y al final son 33º», algo con lo que coinciden más comercios como Strass y Castela. Los clientes se quejan del calor en la tienda, y más aún mientras se prueban ropa, confiesa María, dueña de Ojalá. El cliente necesita una buena temperatura, sobre todo en verano y más con las temperaturas de este año, en el que se huye del calor sofocante de la calle y se busca refugio en el interior de los comercios. Además los usuarios no están acostumbrados a dejar la puerta cerrada, por lo que ella tiene que estar constantemente pendiente de cerrarla, o si no arriesgarse a una multa.

Esta medida forma parte del plan de eficiencia energética que aprobó el Consejo de Ministros. Los edificios públicos, los comercios, la hostelería y las oficinas que usen aire acondicionado o calefacción «deberán contar con un sistema cerrado de puertas» antes del 30 de septiembre.

En la tienda de moda, bisutería y complementos Strass están concienciados con el ahorro energético, asegura Enrique Moreno. Las luces de la tienda son LED y antes de esta medida ya apagaban las luces del escaparate a las 22.00 horas. Aún así necesitan tener los dos aparatos de aire a 25º C para conseguir que la tienda tenga una temperatura adecuada. Sobre las puertas cerradas los propietarios destacan que «Si cierras la puerta pones una barrera al cliente», no están muy contentos con esto. Tendrán que añadirle un brazo a su puerta, lo que supondrá un gasto de unos 200 euros, y además cambiarán la cerradura, ya que por el espacio del que disponen no pueden instalar puertas automáticas. Aún así supondrá un gasto extra que tendrán que costear ellos.

Otros comercios, aunque son los menos, han dejado de lado los aires acondicionados y se han sumado al uso de ventiladores que les permiten dejar las puertas abiertas. Aunque suele ser porque no tienen climatización, lo tienen estropeado, o como es el caso de Semilla y Grano, utilizan ventilador porque necesitan cierta temperatura para mantener algunos de los alimentos.

El calor en las tiendas, sobre todo de moda, aleja mucho al cliente que tiene que probarse ropa; y en negocios como Kammel ha instalado ventiladores en el techo de sus dos probadores. Su negocio es pequeño pero siempre hay mucha gente y hace bastante calor, por lo que destaca que «esta situación es insostenible». «Es aberrante y un crimen que nos hagan esto» comenta indignada Marisol Aparicio, propietaria del negocio.

La Asociación de Comerciantes de Menacho ha remitido toda la información a las tiendas para que cumplan con las nuevas medidas y ayudarles en lo que necesiten.al