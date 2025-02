Los comerciantes exigen otra fecha para el mercadillo que se suspendió en San Roque de Badajoz

N. R. P. BADAJOZ. Lunes, 13 de diciembre 2021, 07:19 | Actualizado 07:30h. Comenta Compartir

Iba a ser la paga extra de Navidad de los comerciantes del mercadillo de Badajoz, pero se convirtió en un jarro de agua fría. El pasado miércoles 8 de diciembre los comerciantes ambulantes iban a cortar una calle de Ronda Norte para instalar sus puestos aprovechando la jornada festiva. Sin embargo, el Ayuntamiento de Badajoz les denegó la autorización y ahora exigen una nueva fecha.

El Ayuntamiento autorizó en septiembre la celebración de un mercadillo en el Cerro Gordo. Los comerciantes propusieron entonces mover sus puestos otro día a San Roque y se estableció el 8 de diciembre. Sin embargo, cuando cursaron la solicitud, no se la concedieron y los afectados están indignados.

Julián Cruz, presidente de Acaex (Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura), asegura que no quieren ser desagradecidos con el Consistorio pacense, pero que están dolidos. «Es de los ayuntamientos que mejor se ha portado con nosotros, nos perdonó las tasas por la pandemia, nos amplió el mercadillo de los martes y tenemos una placa para regalarles, que lo haremos, pero no se entiende lo que han hecho en San Roque». Cruz asegura que les denegaron el mercadillo en Ronda Norte sin explicación. HOY ha consultado al Consistorio pacense la razón, pero no ha obtenido respuesta.

«No se justifica que sea por seguridad porque los centros comerciales están llenos de gente», dice Julián Cruz, de Acaex

Para Julián Cruz es un error. «Si fuese por seguridad, no tiene sentido porque vas a un centro comercial y está hasta arriba de gente. Lo nuestro es al aire libre y más seguro», afirma.

La idea era cortar la calle José Caldito Ruiz. Esta vía va desde el bar Laguna Seca a la zona de supermercados de Ronda Norte. Según Julián Cruz también tenían autorización para usar parte de los aparcamientos de estas superficies comerciales. «Incluso nos ofrecimos a pagar seguridad privada, que podemos hacerlo, para que no dependiese de la Policía Local poder poner a su gente», explica el presidente de Acaex.

Sin embargo, se vieron obligados a suspender, y ahora lo que piden es una nueva fecha en San Roque, aunque son conscientes de que no será tan buena como un festivo antes de Navidad.

«Era un dinero extra cuando la situación es muy mala. Tenemos que luchar contra las compras en Internet y esto está muy difícil. La gente estaba ilusionada con San Roque, es una zona que en festivo no pasa nadie, no tiene vida y hubiese sido darle una alegría», defiende Julián Cruz.

Nuevos mercadillos

La iniciativa surgió hace unos meses. Acaex pidió nuevos espacios y horarios para tratar de revitalizar el mercadillo y luchar contra la caída de ventas. La pandemia ha afectado a este sector, que sigue sin recuperar las cifras anteriores a la crisis sanitaria, pero el principal problema es la competencia de las ventas 'online', igual que en otros muchos sectores.

El primer cambio se produjo en agosto. El Ayuntamiento de Badajoz autorizó la celebración de un mercadillo nocturno. El objetivo era incentivar el consumo en una época en la que las altas temperaturas desaniman a ir a El Nevero un domingo por la mañana. El resultado fue un éxito.

El siguiente cambio fue rotar el mercado a nuevos escenarios para captar clientes. En septiembre se celebró un mercadillo en el Cerro Gordo y los comerciantes salieron encantados. Se consideró un éxito. De hecho, se fijo una segunda cita en esta misma urbanización, pero la lluvia provocó que se suspendiese.

San Roque era el siguiente objetivo, ya que es uno de los barrios más poblados de la ciudad, pero «nos hemos quedado con las ganas», se lamenta Cruz. El responsable de Acaex no solo espera conseguir una nueva fecha, sino convertir el mercadillo de San Roque en habitual.