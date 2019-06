El comedor social de Martín Cansado abrirá en julio un economato gratuito en Badajoz Un voluntario coloca alimentos en el nuevo economato del comedor de Martín Cansado. :: j. v. arnelas Funcionará como un supermercado por puntos, que las familias podrán canjear por alimentos o productos del hogar MIRIAM F. RUA Martes, 25 junio 2019, 07:51

El comedor social de la calle Martín Cansado, que gestionan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, abrirá el próximo mes de julio un economato. Será como un supermercado, pero en lugar de dinero las familias usarán puntos, que canjerán por alimentos o productos del hogar sin ningún coste.

El nuevo servicio pretende sustituir a los carros de comida que, una vez al mes, las monjas entregan a las familias necesitadas con el propósito de enseñarles a administrarse y, a la vez, de que sea más digno para las mismas.

El economato social ocupará la segunda planta del nuevo edificio que las Hijas de la Caridad han levantado en el solar anexo al comedor. Las estanterías, cámaras y el almacén están ya preparados y ahora se está ultimando el sistema de inventario y la base de datos de las familias que se beneficiarán de esta nueva prestación.

Más Más mesas y una sala de espera con televisión

Esta tienda se surtirá con los productos que el comedor social recibe del Banco de Alimentos, del Fega y de las donaciones colectivas y de particulares. Si bien, como tienen intención de ofrecer alimentos frescos, como carnes y pescados, iniciarán una campaña para arrancar el compromiso de empresas y colectivos para que apoyen la iniciativa, que las Hijas de la Caridad no pueden costear.

En principio, ya atienen anotadas a 42 familias, que son las que mensualmente se llevan el lote de productos que les preparan en el comedor. No obstante, explica su directora, sor Ana Martínez, quieren «implicar a las Cáritas parroquiales de la ciudad para que sean ellas las que nos deriven a las familias más vulnerables porque son las que mejor las conocen».

Con esto, justifica la superiora, «queremos evitar la picaresca de que nos llamen a la puerta llorando para pedirnos alimentos. Sabemos que no vamos a poder acabar con esto del todo, pero queremos evitar los abusos porque se nos han dado casos de gente que tira a la basura productos que le damos en los carros».

En principio, no han puesto techo a los beneficiarios, con la idea de ir ajustándolos en función de cómo cuaje la iniciativa. La idea es otorgar puntos a cada familia en función del número de miembros que tenga, de los menores y de sus circunstancias sociales y económicas. Estos puntos podrán cambiarlos luego por los alimentos o productos de higiene del economato, al que podrán acudir cada semana o quince días.

«Queremos educar a las familias en la administración de una casa, para que aprendan a controlar sus gastos aunque sea con puntos y se lleven los alimentos que necesiten y no los que se les antojen».

Este sistema, para la directora del comedor, «es menos humillante que venir a por el carro de comida y así el poco dinero que tengan lo pueden destinar a pagar el alquiler, la luz o el agua».

La puesta en marcha del economato irá acompañada de charlas sobre nutrición, cocina y aprovechamiento de alimentos. «Queremos que no se acomoden, que se esfuercen por cambiar su situación. Si tienen cocina en casa, que se lleven los alimentos del economato y los preparen ellos. Hay gente de 20 o 30 años que viene al comedor por comodidad y eso no puede ser. Nosotros les atendemos pero queremos pedirle un esfuerzo a cambio porque esto no se trata de subsanar una necesidad puntual, sino de que aprendan a cambiar su situación».

El economato se abrirá dos o tres días a la semana y será atendido por alguno de los trabajadores de plantilla del comedor, ya que de momento no pueden asumir nuevas contrataciones.