HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años

Colocado el pedestal para la estatua de Alfonso IX de León en la plaza de San José de Badajoz

La base es apomazada, sobre esta descansa una junta rehundida oculta y vuela una pieza de granito con textura de librillo

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

La instalación de la estatua de Alfonso IX de León en la Plaza de San José está más cerca. Al menos, desde este jueves ... se puede ver el pedestal que sujetará la obra de Estanislao García cuando termine la obra de reforma de la plaza, a la que han sustituido el pavimento, eliminado los bordillos y aprovechado para otras obras de infraestructura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  4. 4 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  5. 5 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  6. 6

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia
  7. 7

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  8. 8

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  9. 9 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  10. 10 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Colocado el pedestal para la estatua de Alfonso IX de León en la plaza de San José de Badajoz

Colocado el pedestal para la estatua de Alfonso IX de León en la plaza de San José de Badajoz