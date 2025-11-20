Colocado el pedestal para la estatua de Alfonso IX de León en la plaza de San José de Badajoz

La instalación de la estatua de Alfonso IX de León en la Plaza de San José está más cerca. Al menos, desde este jueves ... se puede ver el pedestal que sujetará la obra de Estanislao García cuando termine la obra de reforma de la plaza, a la que han sustituido el pavimento, eliminado los bordillos y aprovechado para otras obras de infraestructura.

Los operarios han colocado tres piedras de granito gris Quintana, de la cantera Eleuterio Deogracias. La base es apomazada, sobre esta descansa una junta rehundida oculta y vuela una pieza de granito con textura de librillo. La tercera piedra, ya de transición a la espera de la escultura, es la más pequeña.

En la primera de ellas se puede leer 'monumento erigido reinando S. M. El Rey Don Felipe VI. 2025'. Y en la segunda han colocado otra piedra con un bajo relieve en bronce en el que se puede leer 'Alfonso IX Rey de León 1188-1230', así como parte de su leyenda. La tercera carece de escritos porque es una pieza menor de transición.

Se espera, por tanto, que la inauguración de la obra tenga lugar este mismo año, posiblemente después de las elecciones del 21-D. En ese momento, Badajoz habrá saldado su deuda con el rey que conquistó la ciudad para los cristianos en 1230. El Ayuntamiento de Badajoz eligió esta ubicación, en la plaza de San José y frente a la calle San Pedro de Alcántara, porque se llamó precisamente Alfonso IX entre 1926 y 1931.

La figura de este Rey tiene reconocimiento internacionales, dado que el Programa de Memoria Histórica Mundial de la UNESCO consagró en 2013 los Decreta de Alfonso IX de León como el testimonio más antiguo del sistema parlamentario europeo y en 2019 lo hicieron también las Cortes Españolas. «Lo que permite afirmar que el fundador del Badajoz cristiano fue también el primer impulsor de la democracia en nuestra patria», aseguró el Ayuntamiento hace unos meses en una nota.+

Hace 14 años que el Ayuntamiento estudió los bocetos de José Manuel Gamero y Estanislao García. El trabajo se encargó finalmente a Estanislao García en diciembre pasado. La obra, a la que dio forma Bronces Artísticos SL, está terminada desde hace tiempo y a la espera de que concluya la reforma de la plaza.

La estatua tiene una medida de 2,25 metros y, sumado al pedestal en piedra de granito, la espada y el pendón, alcanzará más de seis metros de altura. Representa al rey con atuendo de época en actitud heroica, con ropaje en agitado movimiento, escudo adelantado con las armas de León, espada al cinto, y pendón farpado al brazo, en composición de gran fuerza y plasticidad.

La colocación de esta escultura es una vieja reivindicación, tanto de Amigos de Badajoz como de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz.