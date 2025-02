Los colegios de Badajoz registran baja asistencia de alumnos por temor a los contagios

La plataforma del colegio de la Sagrada Familia (Josefinas) comenzó el domingo por la noche a recibir mensajes. Los padres avisaban de que no llevarían ... a sus hijos esta semana a clase. El motivo es idéntico en casi todos los correos: temor a contagios y confinamientos a pocos días de Nochebuena y Navidad. El SES ha notificado 418 contagios en la ciudad, un dato disparado que mantiene la incidencia en riesgo muy alto.

Con los exámenes corregidos, el trimestre terminado y las notas entregadas han sido muchas familias que han empezado las vacaciones escolares antes de tiempo por toda la ciudad.

El colegio Nuestra Señora de Bótoa, en Pardaleras, ha registrado una media de seis alumnos por clase en las 19 aulas que tienen. «He ido a todas las clases y me he encontrado que en algunas hay cuatro, en otras ocho, otras con seis...», señala Pilar Macho, directora del centro. «Ante la circunstancia que tenemos de covid en la ciudad y teniendo en cuenta que las actividades navideñas están suspendidas y las notas entregadas, muchos padres han decidido por voluntad propia no llevar a los niños a clase».

En el colegio Santo Ángel, en la calle Ramón Albarrán, ha habido una clase con una sola alumna. A primera hora había aulas con 15 estudiantes, otras con seis o siete y en una que había cinco alumnos se llevaron a dos de ellos en las primeras horas. A las 11.30 horas cuatro familias habían recogido ya a sus hijos. De 22 aulas que tiene el centro, solo había una confinada. El miedo a los contagios ha llevado a los padres a actuar de la misma manera por toda la ciudad.

Las clases con mayor número de alumnos han recibido las materias con normalidad, aunque en otras con pocos asistentes cambiaron a actividades más lúdicas o se dedicaron a repasar conocimientos ya impartidos. Aunque haya, por ejemplo, tres alumnos en tres clases de un mismo curso no los pueden juntar porque cada clase es una burbuja distinta.

Otro factor que cita Maribel Rodríguez, directora del colegio Manuel Pacheco, en Suerte de Saavedra, es que los niños se suelen poner mimosos después de la vacunación. Las posibles reacciones a la vacuna que el SES puso a cientos de niños de entre 9 y 11 años el lunes ha hecho que el martes se quedaran en casa. Entre esas vacunaciones y que el centro tiene confinadas las aulas de 2, 3 y 4 años, solo han acudido un 15% de los alumnos. Como otros directores, Maribel Rodríguez sabe que en días de lluvia menos niños acuden a clase.

En el colegio Santa María Assumpta (Compañía de María), en la avenida de Pardaleras, ha faltado el 70% del alumnado. El centro registró un brote con un profesor involucrado, tuvo miedo de extender el virus estos días de celebraciones familiares e informó a los padres de que permitirían no llevar a los niños estos días. «Hay un miedo generalizado por la incidencia de la enfermedad en la ciudad, tal y como están las cosas te contagias y no te enteras para Nochebuena». Lo explica Miguel Ángel Galán, su director, que ayer también estaba confinado por el virus.

Como el resto de colegios ya tenían suspendidas todas las fiestas para estos días. Nada de actuaciones, nada de desayunos con churros y chocolates para compartir ni visitas anticipadas de Reyes Magos. Aun así, los niños que han acudido han estado atendidos por sus profesores.

Teresa Flores es la directora de Primaria del Colegio de la Sagrada Familia (Josefinas), en la avenida de Santa Marina. «Hay de todo en todas las edades», señala. Clases con nueve, otras con 20, algunas con diez y también con menos. Quinto curso tenía una salida prevista al Meiac y la realizó, aunque con menos de la mitad de niños. El centro tiene dos aulas confinadas y comprende el miedo que se ha instalado en las familias ante los datos que se están registrando estos días.

Los directores esperan que este miércoles, último día de clase antes de las vacaciones, acudan aún menos escolares a los centros.

Sin embargo, desde la Consejería de Educación recuerdan que el día 22 es lectivo y que los centros deben impartir clase. Educación solo tiene conocimiento de un centro extremeño que ha pedido a los padres que no lleven a sus hijos estos días previos a la Navidad. Es el Nuestra Señora de la Caridad, de La Garrovilla. Su directora envió un mensaje por Rayuela a los padres el lunes recomendándoles que no lleven a los niños al centro. Hoy ha tenido que enviarles otro rectificando.

Educación ha dicho no tener constancia de las ausencias de pequeños. Pero la realidad es que los colegios de la ciudad han detectado muchas faltas en los últimos días.