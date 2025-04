Los colegios de Extremadura visibilizan el autismo en las aulas

A los dos años Carmen Casado no jugaba con los niños de su edad, le costaba relacionarse, hablar y no miraba a las personas a ... los ojos cuando le hablaban. Este comportamiento preocupó a su madre, Mari Carmen Jaramillo, que acudió con su hija al pediatra y con tres años fue diagnosticada de trastorno del espectro autista, una discapacidad que afecta a más de 10.000 personas en la región, cifra que se han incrementado en los últimos años.

«Cada vez se diagnostican más casos y a edades más tempranas. Esto solo quiere decir que se está avanzando en diagnóstico precoz, que es importante para el desarrollo», explicó ayer a HOY el presidente de la Federación de Autismo de Extremadura, Rafael Hernández.

Con motivo del día internacional de la concienciación del autismo se celebraron ayer jornadas de concienciación y visibilización en Cáceres y Badajoz, que consistieron en una jornada de convivencia con los colegios.

A sus 16 años,Carmen se relaciona perfectamente con su entorno gracias a las terapias que recibe en la sede de la asociación de padres de personas con autismo en Badajoz, (Apnaba).Ella fue una de las participantes de las jornadas, que los profesores de Secundaria consideran muy necesarias. «Es muy importante que convivan porque así los jóvenes aprenden a convivir con el autismo», explicó Irene Cerezo, una de las profesoras del colegio Virgen de Guadalupe.

La integración también es muy importante para Ángela Galán. Su hijo de 23 años padece autismo y Galán asegura que aún muchas personas desconocen esta enfermedad. «Se sigue asociando a altas capacidades, cuando no siempre es así», explica. Su hijo apenas habla y no es autosuficiente. De ahí que la mayor preocupación de esta madre sea la construcción de una residencia. «Es necesario porque hay personas con autismo que son dependientes y llega un momento que no pueden vivir con la familia porque nos hacemos mayores y queremos un centro donde estén atendidos», subraya Galán.

Precisamente el proyecto de esta residencia fue una de las cosas que ayer reclamó Apnaba al Ayuntamiento pacense, ya que está pendiente de los permisos para comenzar la obra. Se trata de un centro que tendrá capacidad para 36 plazas para residentes y 90 de centro de día.

Apnaba atiende a 400 usuarios, donde reciben clases y terapias. El presidente de esta asociación, Román Robles, exigió a los gobiernos que se adopten medidas que garanticen a las personas con autismo entornos inclusivos. Un acto que contó con la presencia de la consejera de Salud, Sara García Espada y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Fotografía para desmitificar

En Cáceres desde ayer se pueden ver fotografías de alumnos del aula especializada TEA del IES Virgen de Guadalupe en varios autobuses urbanos. Unas imágenes que han tomado los estudiantes del IES el Brocense, que participaron junto a las asociaciones Aftea y Divertea en las jornadas que ayer se celebraron en el Consitorio cacereño.

En el acto participaron los protagonistas de las fotografías, que explicaron que en ellas muestran sus actividades cotidianas. «Me gusta mucho la historia y hablar sobre ella, quedé con mis compañeros para explicarle la II Guerra Mundial y me hicieron la foto», contó Jorge Plata.

En este sentido profesor del aula TEA, Juan Carlos Zambrano, destacó que estos alumnos hacen las mismas actividades que los chicos de su edad.

Al acto acudió la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, y señaló que «es necesario derribar los mitos y tabúes que rodean a las personas con autismo.

Por su parte el alcalde, Rafa Mateos, cree primordial que los centros educativos tengan aulas TEA convivir y facilitar a los estudiantes con trastorno del espectro autista que puedan adquirir sus metas al igual que el resto de alumnos de la región.