Imagen del actual pabellón deportivo de Los Salesianos. HOY

El colegio Salesiano de Badajoz tendrá un nuevo pabellón deportivo

El proyecto busca empresas de construcción para realizar la demolición del antiguo y poder inaugurar las nuevas instalaciones en mayo

Miriam Rubias

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:04

El colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz construirá un nuevo pabellón deportivo en sus instalaciones. A mediados de noviembre o principios de diciembre se comenzará ... con la demolición del antiguo, que tiene 54 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

