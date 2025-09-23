El colegio Salesiano de Badajoz tendrá un nuevo pabellón deportivo

El colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz construirá un nuevo pabellón deportivo en sus instalaciones. A mediados de noviembre o principios de diciembre se comenzará ... con la demolición del antiguo, que tiene 54 años.

Según ha podido saber HOY por el administrador del centro, Juan José Galván, y el director titular, Jose Miguel Gambín, la fecha elegida para la inauguración sería en el mes de mayo, más concretamente coincidiendo con el día de María Auxiliadora, una festividad que se celebra por todo lo alto en Los Salesianos.

El nuevo pabellón incluirá dos pistas de voleibol, una de fútbol y otra de baloncesto. Además habrá vestuarios para equipos locales, visitantes y árbitros. En los planes futuros se considera la idea de hacer un espacio dentro del centro deportivo que pueda abrirse para los padres de los alumnos.

El colegio lleva dos años puliendo este proyecto, que ya se encuentra redactado y listo para su ejecución. Cuentan con un ingeniero y una arquitecta y se ha abierto un proceso de invitación a empresas interesadas en realizar la construcción del nuevo pabellón. Las entidades que deseen participar pueden contactar con el administrador del centro, Juan José Galván, para recibir la información necesaria sobre pliegos y condiciones.

«Queremos que el proceso sea lo mas transparente posible, se abre durante un mes el plazo para los interesados en la construcción del proyecto, se evaluará y posteriormente se elegirá a una empresa. Después se comenzará con la demolición del antiguo pabellón», declara Galván.

El proyecto arquitectónico supondrá un avance en la oferta deportiva y en la calidad de los servicios del colegio, con el objetivo de seguir mejorando los espacios dedicados a la práctica del deporte, la convivencia de los alumnos y la comunidad educativa.

Mejoras en las instalaciones deportivas

Actualmente, los centros concertados están apostando por mejorar las instalaciones deportivas. Como es el caso de Los Maristas, que estrena seis pistas de pádel y una de fútbol 11 con césped artificial. Estas han sido las últimas obras para renovar unas instalaciones de más de 50 años.

Este centro también inauguró su pabellón en 2017 con más de 3.100 metros cuadrados. El proyecto constituyó una importante mejora para las instalaciones del centro y fue subvencionado por la provincia marista mediterránea con una inversión que rondaba los dos millones de euros.

Con respecto a los campos de fútbol 11 de tierra, hace ya una década que el colegio de los Salesianos y el club Don Bosco actualizaron sus pistas con césped, al igual que el colegio de la Compañía de María. El campus universitario fue el primero.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha ido cambiando poco a poco sus campos de fútbol. La Picuriña estrena este curso pista con césped en unas instalaciones renovadas tras años de abandono. El año pasado terminaron las nuevas instalaciones de Suerte de Saavedra, donde han creado un campo de fútbol con posible ampliación en los próximos años, y antes fue la pista de Pardaleras, los nuevos campos del Seminario y las instalaciones de Cerro de Reyes.

Asimismo, el cambio de pista que se está llevando a cabo en La Granadilla podría estar concluido a principios de octubre. La obra de renovación fue adjudicada por el Ayuntamiento, ya que este pabellón pacense ha sufrido un deterioro con los casos de goteras que han podrido la madera en varias zonas.

En 2024 se destinaron 2,5 millones a ayudas para la mejora de las infraestructuras deportivas municipales, y este año la cuantía total destinada a las infraestructuras deportivas locales será de más de 7 millones de euros, debido en parte a la inversión de 3,9 millones para la piscina de la margen derecha.