El colegio Juventud mantiene las clases, pero hay familias que no llevan a sus hijos

Son las 13.45 horas y junto a la cancela exterior del colegio Juventud se arremolinan cinco madres que aguardan la salida de los alumnos. « ... Nuestros hijos han venido al cole pero ayer faltaron muchos. Hay familias que tienen miedo de traerlos a clase».

La escena que se observa en el patio confirma sus afirmaciones. En ese momento se aproximan tres maestros de Infantil, cada uno con su grupo, formado por apenas cuatro o cinco alumnos. «Muchos se quedan en el comedor, pero otros han faltado», insisten las madres.

Ellas no tienen miedo a llevar a sus hijos al colegio después de que los técnicos de Salud Pública les explicasen el jueves pasado que el positivo en tuberculosis de la tutora de sus hijos, una profesora de mediana edad, no exigía suspender las clases en ese grupo formado por una veintena de niños de 3 años.

Pero aunque el aula no se ha clausurado, sí le han realizado el test de detección a todos los alumnos y hubo tres que dieron positivo. De ellos, dos que han desarrollado la enfermedad, mientras que el tercero sigue en estudio.

Los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud confirman por tanto que son tres los contagiados (la profesora y dos alumnos), mientras que el cuarto caso afecta a un alumno que está pendiente de la realización de pruebas adicionales.

«Nos dijeron que se pasa como un constipado, que no es como antiguamente, que hay medicamentos muy efectivos», aporta una de las madres. «Los técnicos nos dijeron que es difícil el contagio, que hacen falta muchas horas de contacto estrecho y que los niños es muy difícil que lo transmitan», añade otra.

Aunque todas tienen en la cabeza otra de las explicaciones que les dieron: son los adultos quienes contagian la tuberculosis cuando comparten espacios cerrados con otras personas durante más de seis horas.

Precisamente ese fue el escenario en el que se supone que se extendió la enfermedad: un aula con 20 niños de 3 años que pasan la mayor parte del tiempo con su tutora.

No ocultan las familias que los últimos días han sido más complicados de lo habitual y que hay padres que han decidido que sus hijos permanezcan en casa. «Lo peor es que muchos nos enteramos por las redes sociales el domingo. No sabíamos nada hasta que nos llegó un mensaje de Rayuela a última hora del día».

Esa situación afectó a casi todas las familias de este colegio público. Tan sólo las que tienen a sus hijos en el aula en la que trabajaba la profesora afectada fueron convocadas a una reunión el mismo jueves por la mañana. Las demás no recibieron información oficial hasta el domingo por la tarde y la reunión informativa, a la que asistieron unas 40 personas, tuvo lugar el martes a última hora de la mañana. «Nos insistieron en que de niño a niño no se contagia, solo de adulto a niño, y que no nos preocupemos porque ya no muere nadie por tuberculosis, que solo hay que preocuparse cuando se trata de una persona con las defensas bajas», indica Ismael Pozueco, padre de una niña de 4º de Primaria.

«Nos quitó el miedo»

«La verdad es que la reunión sirvió para tranquilizarnos, nos quitó un poco el miedo, nos tranquiliza saber que hay medicamentos efectivos», añade este padre, que fue uno de los que asistieron.

Más intranquilidad están viviendo las familias que tienen estos días a sus hijos resfriados. Si no están en la clase en la que se han detectado los casos de tuberculosis no se les hará la prueba, una medida con la que no están de acuerdo. «Yo le veo a mi hijo una tos horrible, deberían mirarlo. Pero el pediatra me ha dicho que él no puede encargar el test, que eso depende de Salud Pública», lamentó una madre.

Desde el Servicio Extremeño de Salud se indica que hasta el momento se ha estudiado «a 24 contactos» del colegio, de lo que se deduce que han realizado el test a todos los alumnos del aula en el que daba clases esa profesora y también a los profesores con los que esta docente tiene un mayor contacto.

«Nos han dicho que en caso de contagio el tratamiento dura seis meses, pero que cuando pasan 30 días se puede retomar la actividad normal si todo va bien», concluyó otra madre.