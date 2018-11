Los Mismos y Los Colegas dominan las nominaciones a los Antifaces de Plata Los Colegas, de Miajadas, y su Titanic. / HOY El blog de HOY 'Dar la murga', de Isabel Redondo, ha sido propuesto de nuevo para ser premiado NATALIA REIGADAS Badajoz Sábado, 10 noviembre 2018, 13:50

El Carnaval de Badajoz no se cierra hasta que se entrega el último Antifaz de Plata. Son los premios que entrega la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap). Este año la edición 2018 de la mayor fiesta de la ciudad se cerrará el 24 de noviembre en el Palacio de Cristal del Hotel Río.

Ese día se celebrará una gala que puede coronar a Los Colegas de Miajadas y Los Mismos de Guadiana del Caudillo como reyes del pasado Carnaval. Son las comparsas con más nominaciones de grupo a los premios, seis cada una. Ambas, además, compiten por el mayor galardón, el reconocimiento a mejor comparsa. Competirán contra El Vaivén y Caribe. Estas dos ultimas también suman cinco nominaciones cada una.

Los Colegas ya hicieron historia en el Carnaval pacense al lograr el premio del jurado en la última edición del desfile con su Titanic. Fue un hito porque se trata de la primera comparsa de la provincia de Cáceres que ha conquistado este título. Los Mismos, por su parte, gustaron mucho con sus piratas muertos. Vaivén con su elefante sus fotógrafos y Caribe destacó con su recreación de la película Mad Max.

Caribe también está de enhorabuena porque ayer, en la presentación de la gala, se anunció que su presidenta, Encarna Rodríguez, recibirá el Antifaz de Plata Honorífico, uno de los mayores reconocimientos otorgados por sus propios compañeros. 'Encarni' estaba en la Concejalía de Juventud durante el anuncio de las nominaciones y se mostró muy emocionada. «No me lo esperaba. Vengo todos los años, pero este estaba enferma y no quería. Me han animado mis nietas y es que lo sabían», dijo esta pacense. Ella fue una de las promotoras del Carnaval al crear su comparsa en 1983.

Entre los premios individuales también destaca Isabel Redondo. La creadora del blog de HOY 'Dar la murga' está nominada de nuevo por su trabajo de difusión del Carnaval junto con la comparsa Las Monjas (por sus viajes a otros países) El Estribillo y Canal Extremadura.

En la categoría de mejor murga han sido nominadas Los Water Closed, Los 3 w, Al Marido y Los Jediondos y como mejor artefacto se enfrentarán Trimoto, Waltrapas, Salsipuedes y Los Lorelos.

El anuncio de nominaciones también dejó algunas anécdotas. Por ejemplo, la vicepresidenta de Falcap, Pilar Campanón, anunció la nominación de su propia hija, Pilar Álvarez Campanón al Especial Federación Falcap. Las comparsa también han tenido un gesto divertido al postular a un ciudadano que fue disfrazado de dinosaurio y estuvo muy presente en la última fiesta como Personaje del Carnaval. Eso si, no saben su nombre. Si lo gana, habrá que identificarle.

Por último, el concejal de Festejos, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, tomó la palabra para desear suerte a los nominados. «La belleza de la fiesta la ponen las comparsas. No lo digo yo, lo dice la gente cuando promocionamos el Carnaval en el exterior. El desfile es lo que vende», concluyó.