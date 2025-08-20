HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La piscina acoge a personas de la Cruz Roja, La Casa de La Mujer y niños del programa 'Desayunos y Comidas Saludables'. Cedida

Los colectivos vulnerables disfrutan de la piscina de la Rucab durante el verano

La Fundación CB ofrece las instalaciones a personas con riesgo de exclusión o discapacidad en los meses de julio y agosto

Miriam Rubias

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:08

La piscina de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) acoge durante el verano a colectivos vulnerables en sus instalaciones. Entre los beneficiarios se encuentran ... en torno a 40 personas de Cruz Roja, la mayoría niños, y usuarias de la Casa de La Mujer. También disfrutan del espacio acuático los niños del programa 'Desayunos y Comidas Saludables' del barrio del Gurugú.

