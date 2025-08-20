Los colectivos vulnerables disfrutan de la piscina de la Rucab durante el verano

La piscina de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) acoge durante el verano a colectivos vulnerables en sus instalaciones. Entre los beneficiarios se encuentran ... en torno a 40 personas de Cruz Roja, la mayoría niños, y usuarias de la Casa de La Mujer. También disfrutan del espacio acuático los niños del programa 'Desayunos y Comidas Saludables' del barrio del Gurugú.

El objetivo es poder ofrecer la piscina en verano, aprovechando las vacaciones, a aquellas personas que puedan hacer uso de este espacio en época de altas temperaturas como parte del compromiso de la fundación con la inclusión social. «Hemos querido ofrecer estas instalaciones para que otros colectivos con riesgo de exclusión o discapacidad puedan disfrutar de ellas», han comentado a HOY desde la Fundación CB.

El programa ha ampliado este año el número de beneficiarios, el pasado verano se contó con Cruz Roja, pero en esta temporada también se han unido personas de la Casa de La Mujer con dificultades de ocio. Además, los niños del programa 'Desayuno y Comida Saludable' de la asociación de vecinos del Gurugú también acuden a la piscina. Según la fundación, el campamento de Respiro Familiar de plena inclusión pasa allí todo el verano. En cambio, otros beneficiarios de colectivos vulnerables acuden a la piscina en fechas puntuales durante julio y agosto.

Con esta actividad, Fundación CB reafirma su compromiso con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. De este modo, se desarrollan iniciativas y se apoya también a entidades como Cruz Roja Badajoz y la Casa de la Mujer en su labor por «reducir la exclusión social, fomentar la autonomía personal y avanzar hacia la plena integración de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».

Desayuno y Comida Saludable

El proyecto impulsado por la asociación de vecinos Nuestra Señora de la Asunción, que engloba los barrios de Gurugú, Luneta, Colorines y Grupo SEPES consiste en proporcionar alimentos y talleres de apoyo educativo a menores en riesgo de exclusión tras el fin del periodo escolar. Este verano Fundación CB ha vuelto a colaborar con el Comedor Social del Gurugú.

El programa beneficia a más de 55 niños y está dirigido a la población en general, aunque principalmente hace hincapié en brindar apoyo a familias desestructuradas y en riesgo de exclusión social. La actividad se desarrolla durante los meses de julio y agosto y los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años tienen aseguradas dos comidas diarias, desayuno y comida de mediodía para reforzar una alimentación saludable.

Además, los niños también pueden acudir a la piscina de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) y disfrutar de otras actividades de ocio, como excursiones a la playa. Así lo ha explicado la fundación a HOY.

En cuanto a las actividades, el programa incluye talleres de apoyo escolar, primaria y secundaria, así como de expresión artística, en la que destaca el taller de guitarra y de salud y medioambiente. Por otro lado, excursiones, visita a museos y a la piscina de La Codosera, con actividades deportivas, como natación, fútbol, salidas al campo, nuevas tecnologías y audiovisuales, y materias transversales, como educación para la paz, educación en valores y educación para la salud.

Desde Fundación CB afirman que «colaboran activamente con este tipo de proyectos, poniendo a disposición sus espacios y recursos, y fomentando actividades que contribuyen al bienestar y a la igualdad de oportunidades».