HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colate posa con la sudadera del CD Badajoz. Imagen @colatenicolas

Colate presume del escudo del CD Badajoz en Miami

El empresario, que acaba de asumir la presidencia del club, ha lanzado un guiño a los aficionados en su última publicación en redes

Judit Molina

Judit Molina

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:36

Comenta

Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate y recién nombrado presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé el pasado 21 de octubre, ha protagonizado una imagen que no ha pasado desapercibida entre la afición blanquinegra.

El televisivo ha compartido en su cuenta de Instagram un carrusel con varias imágenes desde Miami en el que aparece luciendo una sudadera con el escudo del club pacense.

En la primera imagen, Colate posa frente al mar con la prenda del CD Badajoz. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención entre los seguidores ha sido el mensaje que acompaña la publicación: «Del calor de Badajoz al frío de Miami», un guiño que ha sido recibido con alegría por parte de los aficionados.

Las reacciones no han tardado en llegar. Entre los comentarios pueden leerse muestras de cariño y apoyo como: «Qué guapo te queda ese escudo, ya eres parte nuestra. Vamos con este Badajoz», «Como Badajoz, nada», «Colate, en Badajoz estarás bien, buena tierra» o «La mejor chaqueta del mundo. ¡Aúpa Badajoz!». La afición ha interpretado la publicación como una señal de cercanía y orgullo hacia el club en esta nueva etapa.

Nueva vida en España

Aunque Colate ha residido en Miami desde 2005, cuando se trasladó allí junto a Paulina Rubio, con quien tuvo un hijo antes de divorciarse, su reciente nombramiento al frente del CD Badajoz coincide con un cambio de vida que le ha llevado a instalarse en Madrid. Pese a ello, la publicación demuestra que el empresario sigue viajando con frecuencia a la ciudad estadounidense.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  3. 3 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  4. 4

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  5. 5 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  6. 6

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades
  7. 7 El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
  8. 8 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Colate presume del escudo del CD Badajoz en Miami

Colate presume del escudo del CD Badajoz en Miami