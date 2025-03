Coeba solicita en el juzgado la suspensión de las elecciones a la Cámara de Comercio

La querella presentada por Coeba ante un supuesto fraude en relación al voto por correo para las elecciones a la Cámara de Comercio fue admitida ... a trámite el pasado viernes por el el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida, Igualmente, el magistrado que firma el auto decidió la apertura de diligencias para tratar de aclarar lo ocurrido al detectar la posible existencia de un delito de falsificación de documentos privados.

Según la documentación a la que ha tenido acceso HOY, Coeba también solicita en su querella la suspensión cautelar de unos comicios –que están convocados para pasado mañana, jueves día 9– de los que debe salir elegida una nueva junta directiva para la Cámara de Comercio.

La entidad considera que se ha cometido un fraude en el voto por correo para favorecer la candidatura de la CIEM

En su auto de admisión a trámite, el juzgado planteaba que tras escuchar a las partes determinaría si aplazaba o no los comicios. No ha sido así, porque ayer estaban citados a declarar el querellante, el querellado y los testigos y algunos de los citados no se presentaron en la sede judicial. Por ello, no ha habido decisión acerca de la suspensión cautelar de las elecciones.

La denuncia

Fue el pasado 27 de enero cuando desde Coeba se presentó una querella por lo que consideraban un fraude en el proceso de voto por correo con la finalidad de favorecer a la candidatura de la CIEM (Confederación Independiente de Empresarios) que encabeza Mariano García Sardiña, actual presidente en funciones de la Cámara.

La querella estaba acompañada de documentación con la que se pretendía demostrar que se han incumplido los procedimientos fijados para solicitar el voto por correo. En concreto, se especifica que hay solicitudes de voto anticipado que no se han hecho ante un funcionario público como marca la legislación y que empleados de la Cámara de Comercio han tratado de conseguir adhesiones a la candidatura de la CIEM mediante engaños a los solicitantes del voto por correo.

Coeba también puso los hechos que denuncia en conocimiento de la junta electoral, que decidió prohibir que se entregara en mano la documentación del voto por correo y que estos votos emitidos deberían ser depositados por el secretario de la Cámara en la sede central de la misma.