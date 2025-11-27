Coeba asesora a los empresarios de Badajoz sobre la tasa de basuras, que considera «injusta» La campaña pretende ofrecer ayuda para presentar reclamaciones y recursos contra su liquidación

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba-CEOE-Cepyme) ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento a todas las empresas de la capital pacense afectadas por la nueva tasa de basura.

Esta iniciativa de la confederación se enmarca en la defensa de los intereses empresariales ante una normativa que considera «injusta» y «lesiva» para el tejido productivo local, y tiene como objetivo facilitar la interposición de reclamaciones y recursos contra su liquidación.

En nota de prensa, Coeba considera que dicha tasa presenta «vicios formales» como que se trata de una «doble imposición», y «carece de la mínima proporcionalidad», además de que «no establece excepciones o exenciones» que den respuestas a casuísticas como locales sin actividad, vacíos, en obras, etcétera, que «realmente no generan ningún tipo de residuos».

Así, recuerda que la tasa fue establecida mediante la aprobación definitiva de la 'Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados' por parte del Ayuntamiento de Badajoz. Dicha ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 24 de febrero de 2025, con entrada en vigor retroactiva desde el 1 de enero de 2025.

Según el Artículo 2 de la normativa, el hecho imponible es la prestación del servicio de recogida de residuos en los locales, destacando que la tasa se aplica independientemente de que «se encuentren ocupados o no» y afectando a la práctica totalidad de las actividades económicas, desde el comercio y la hostelería hasta la industria y las oficinas. Esta nueva regulación introduce una serie de «problemas jurídicos y económicos» que Coeba considera «inasumibles» para las empresas de la ciudad.

Argumentos en contra

De este modo, el asesoramiento para los recursos que se interpondrán se fundamentan en «sólidos» argumentos jurídicos que, a juicio de Coeba, evidencian las «deficiencias» de la nueva tasa.

Critica, así, la «doble imposición». «La nueva tasa supone pagar dos veces por el mismo concepto. El propio Ayuntamiento ha reconocido que el servicio de recogida de residuos ya se financia parcialmente a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Imponer una segunda tasa específica vulnera los principios de justicia tributaria y capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española», indica.

De igual manera, entiende Coeba que la nueva tasa vulnera el principio «'Quien Contamina Paga'», ya que el sistema de cálculo, que establece una cuota fija más una variable en función de los metros cuadrados del local «ignora por completo la generación real o potencial de residuos de cada actividad económica».

Esto, según indica, contraviene directamente el principio «quien contamina paga», pilar de la Directiva (UE) 2018/851 y de la Ley 7/2022.

Asimismo, considera Coeba que la tasa mantiene «falta de proporcionalidad y equivalencia». «La cuota impuesta no guarda la necesaria proporcionalidad entre el coste real del servicio y los residuos efectivamente generados», afirma, al tiempo que añade que al basarse únicamente en la superficie del local y una categorización genérica de la actividad «se obvian las circunstancias particulares de cada negocio, castigando por igual a empresas con volúmenes de residuos muy dispares».

Según Coeba, las objeciones legales mencionadas se materializan en una carga financiera «significativa» e «injustificada» que «debilita la competitividad de las empresas locales en un entorno económico ya de por sí complejo».

Servicio de asesoramiento

La confederación pone a disposición de las empresas un equipo de expertos para asesorar y facilitar la presentación de reclamaciones contra la liquidación de la tasa.

Se ofrecerá apoyo completo para cumplimentar y registrar los recursos, utilizando como base el modelo ya preparado por los servicios jurídicos de la organización.