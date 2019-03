Un cóctel inflamable COSAS DE PALACIO Erika Cadenas negocia para sumar a IU, Sosa, Equo... Pero, si se han demostrado incapaces de negociar entre ellos, ¿cómo van a lograrlo con los demás? Erika Cadenas, candidata de Podemos, en el 8M. / Casimiro Moreno ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 24 marzo 2019, 08:45

Si creíamos haberlo visto todo en Podemos debido a la guerra con el grupo municipal, habíamos errado. La confluencia que quiere impulsar su número uno, Erika Cadenas, para formar una plataforma de izquierdas corre el riesgo de convertirse en un cóctel inflamable.

De momento son conversaciones, pero los invitados tienen ganas de que cristalice en una candidatura que aglutine a toda la izquierda más allá del PSOE. Se trata de un movimiento nacional, pero que suma extraños compañeros de viaje en el patio de Badajoz. No tanto por las siglas y sus idearios, sino porque en algunos casos las personas que las representan han tenido ya sus más y sus menos.

IU es la más destacable. Ahora lleva cuatro años castigada, pero entre 2011 y 2015 tuvo tres diputados en Mérida y dos concejales en Badajoz. Los perdieron por distintos motivos, entre ellos un enfrentamiento cainita que vivió uno de sus capítulos con la Policía Local a las puertas de su sede en la ciudad. Los dos concejales impedían a los representantes del partido entrar en ella. Terminaron separados: los ediles por un lado e IU por otro.

Uno de los concejales díscolos, Manuel Sosa, acudió a las últimas elecciones con Badajoz en Común, que no logró representación. Sosa reapareció hace unos meses junto a Alfonso González Bermejo, otro histórico concejal de IU. Ambos encabezan el movimiento ODP, que había pasado desapercibido hasta que Erika Cadenas los ha nombrado. Quiere unir a IU con ODP. Si Podemos lleva meses enfrascado en sus propias rencillas, poco puede haberse visto en una negociación con Sosa e IU.

Además, Cadenas quiere añadir a Extremeños, que vuelve cíclicamente a las urnas y duerme entre elecciones. Salvo en algunos sitios como Jaraíz de la Vera, donde gobierna con el PP. Esa alianza desagrada a algunos militantes de Podemos.

Con Equo tiene el acuerdo prácticamente cerrado. Aunque antes de firmar tendrán que ver si todos están de acuerdo con todos los puntos. Poco se sabe de esta formación, más allá de que están englobados en los verdes. No se le conocen representantes ni actividad en la ciudad. Cadenas quiere incorporar asociaciones, colectivos y ciudadanos independientes. En definitiva, crear un cajón de sastre que arrastre a toda la izquierda que no se siente representada por el PSOE. Y en el PSOE están frotándose las manos porque el anterior candidato, Remigio Cordero, pudo quitarles votantes moderados que ahora no se verían representados en una plataforma más radical.

Al recordar a Remigio Cordero, surge una duda. Si en Podemos no han podido evitar una guerra entre el grupo municipal y la dirección del partido, si se han demostrado incapaces de hablar entre ellos, ¿cómo van a poder hacerlo con otras formaciones? Y otra duda más: ¿Cómo negociará Sosa con Podemos, si no lo logró con IU?

De momento, todo son negociaciones. Nada está escrito bajo el sol de Podemos. Tan es así que ni siquiera está claro que la candidata sea Erika Cadenas. Así lo ha dicho ella: todas las opciones están abiertas y el número uno también.

Lo que ocurra de aquí a mayo está por ver. Cadenas podría ganar y hasta convertirse en la primera alcaldesa de Badajoz. Parece imposible, pero el escenario es tan cambiante y hay tantos ciudadanos hartos, que todas las opciones están abiertas. Hasta las más descabelladas.