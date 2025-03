Los cochinos sin pagar y una negociación pendiente

c. moreno

En el mundo del Derecho hay ocasiones en las que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y ese parece ser el objetivo que se han marcado las partes implicadas en un juicio por estafa en el que se ventila una compra-venta de 1.148 cerdos valorados en 626.000 euros. El problema radica en que los dos socios de la mercantil que adquirió los cochinos (Industrias Cárnicas Aromas de Extremadura de Jerez de los Caballeros) no han entregado el dinero que se comprometieron a pagar en 2017.

En condiciones normales el caso habría acabado en un juzgado mercantil. Pero los perjudicados creen que la empresa que les compró los cerdos sabía que no podría hacer frente al pago cuando formalizó la operación.

La Fiscalía coincide en que hubo una estafa. Cree que los compradores se aprovecharon de su credibilidad profesional para firmar el contrato, razón por la que propone que sean condenados a cinco años de prisión.

El juicio ya fue suspendido en abril y en la vista que se ha celebrado este martes ha quedado aplazado de nuevo. Pero antes de que el tribunal decidiera suspenderlo, el abogado que representa a los perjudicados, que es Enrique del Río, negoció con las defensas un acuerdo para evitar el juicio.

La propuesta era clara: se retiraría la acusación contra uno de los acusados y solo sería condenado el socio que firmó las facturas. A cambio, los procesados debían comprometerse a devolver una cantidad de dinero que compense de forma suficiente las pérdidas causadas.

Durante unos minutos pareció que el acuerdo estaba cercano pero las fuentes consultadas por HOY aseguran que no existían garantías suficientes de que el pago se realizaría. Ninguna de las partes quiso hablar de este extremo pero todo hace suponer que esa posible conformidad previa volverá a ser negociada cuando el próximo 6 de octubre se retome el juicio.

En la sesión de este miércoles todo quedó en el aire. El letrado Antonio Lena presentó un certificado del instituto de Secundaria en el que estaba matriculado uno de los acusados para tratar de probar que cuando se produjo la operación él no participaba de las decisiones que tomaba la sociedad que compró los cochinos.

José María González Mesa, en representación del segundo de los acusados, aportó el balance de esa sociedad en los años 2016 y 2017. Con ese documento trata de demostrar que cuando los cochinos fueron adquiridos la empresa tenía deudas importantes pero también facturas pendientes de cobro. «Podía existir una situación de insolvencia, pero eso no les impedía seguir comprando y vendiendo. Precisamente se compraron esos cerdos para tratar de obtener beneficios y superar la insolvencia. Era la única forma de lograrlo».

González Mesa confía en que ese argumento sea tenido en cuenta por el tribunal y que finalmente no se condene por estafa. Del mismo modo, intentará que se saquen de este procedimiento varias facturas pendientes de pago por más de 300.000 euros porque en ellas aparecen dos socios de la empresa compradora que no están personados en la causa. Este argumento es rechazado por la acusación particular, que entregó un documento en el que se indica que esa sociedad fue constituida por las tres personas que figuran en las facturas impagadas.

A la vista de las nuevas pruebas –Antonio González Lena también propone tres nuevos testigos–, el tribunal que juzgará el caso decidió aplazar la vista. El nuevo señalamiento ha sido fijado para el próximo 6 de octubre.

Cuando llegue ese día, acusación y defensas volverán a reunirse y de nuevo se pondrá sobre la mesa el «más vale un mal acuerdo que un buen pleito». Pero esa conformidad final dependerá de las garantías de pago que aporten los procesados, que tienen tres meses para reunir el dinero que demandan los perjudicados para rebajar la gravedad de la acusación. Tanto, que si finalmente hubiese conformidad uno de los procesados sería absuelto y el otro, no ingresaría en prisión.

