Un coche mal estacionado para un tramo de las obras de San Roque

Desde el jueves de la semana pasada las máquinas que trabajan en la Avenida Ricardo Carapeto no han podido continuar con sus tareas a causa de un vehículo estacionado delante de la máquina que abre la zanja que permite la instalación de nuevas tuberías. Esto ... ha impedido a los operarios avanzar con la obra que no se ha reanudado hasta las 1.00 horas de este jueves.

En un primer momento los trabajadores se pusieron en contacto con la Policía Local para que esta diera aviso al propietario del vehículo, «pero este no ha aparecido, tampoco lo hizo la grúa para retirar el coche, como es habitual en estos casos», comenta uno de los trabajadores.

Esta situación no es nueva, pues hace unos meses ocurrió algo parecido en las obras de la calle Stadium cuando otro vehículo mal estacionado no dejó avanzar a los operarios y no había grúa disponible en Badajoz para quitarlo de ahí. Un problema que según indicó en su momento el sindicato policial Aspoloba estaba relacionado con la falta de conductores de grúa municipal.

Cabe destacar que hace unas semanas los conductores de la grúa municipal pacenses enviaron un comunicado por el que se negaban a realizar la carga, descarga y colocación de vallas porque consideran que es una función que no figura entre las que se encuentra recogida en la ficha de sus puestos de trabajo, funciones que según señalaban en el comunicado le corresponde realizar a la Policía Local.

Desde el sindicato Aspolobba cuentan que son conocedores de este hecho, pero no confirman que la falta de grúa sea el motivo por el cual no se ha retirado el coche, que ha estado durante siete días impidiendo los trabajos. Cansados de no poder avanzar en su tarea, los trabajadores dieron de nuevo parte al consistorio este jueves y finalmente una grúa ha retirado el vehículo, por lo que desde hace unas horas se han reanudado las obras que han acumulado siete días de retraso.

La intervención tiene prevista una duración de cinco meses y comenzaron a finales de noviembre. En este tiempo se procederá a la sustitución de 1,5 km de tuberías de PVC por las de fibrocemento, lo que implica además la renovación al completo de la acera de Ricardo Carapeto a ambos lados.