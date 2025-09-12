HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un coche sale ardiendo en la salida de Badajoz y provoca retenciones
Turismo incendiado a primera hora de la mañana en uno de los accesos a Badajoz. Ángel Márquez

Un coche se incendia en la entrada a Badajoz por la BA-20 y provoca retenciones

El turismo se incendió sobre las 7.45 horas en un punto próximo a la venta Don José

A. Murillo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:05

El incendio de un vehículo ha provocado retenciones este viernes en la entrada a Badajoz por la BA-20. Los bomberos han recibido el aviso sobre las 7.45 horas y hasta el lugar se ha desplazado un camión de extinción de incendios del parque municipal, además de agentes de la Policía Local. En plena hora punt, el siniestro ha provocado retenciones en la carretera Madrid-Lisboa.

Tras quedar completamente sofocadas las llamas, sobre las nueve de la mañana, una grúa retiraba de la vía el vehículo siniestrado.

Ángel Márquez

En Arroyo de San Serván, los bomberos de la Diputación tuvieron que intervenir anoche para sofocar el incendio declarado en la caldera y el depósito de combustible de una residencia de mayores, obligando a desalojar a los usuarios mientras duraron las labores de extinción. La rápida extinción evitó que las llamas se propagaran al interior del inmueble.

