Quince pacenses participan en el campeonato mundial de barcos dragones

«Se apuntaron más de 400 personas de toda España. Las pruebas se hicieron en Sevilla, Torrevieja, Andalucía y Muiños (Ourense). Nos grababan ... remando, nos evaluaban físicamente… y tras varias fases, quedó la lista definitiva. De Badajoz fuimos 15 personas, y mi compañera Charo y yo fuimos seleccionadas en el equipo de cáncer de mama«. Así fue como Lourdes Ocampos entró en la lista para participar en el Campeonato Mundial de Barco Dragón que la semana pasada se celebró en Brandenburgo. Pero con una particularidad, tanto ella como Charo han sufrido un cáncer de mama y el piragüismo ha sido una terapia para recuperarse físicamente.

Entre los 38 países participantes, España debutó con un equipo formado por 130 palistas seleccionados en todo el territorio nacional. Desde Badajoz, 15 deportistas del Club de Piragüismo de Extremadura viajaron hasta Alemania, incluyendo estas dos mujeres que, tras superar la enfermedad, encontraron en el agua una nueva forma de vida.

«Fue en pleno COVID, en el año 2021«, recuerda Lourdes Ocampos. »Empecé a tener síntomas y fui al médico para que me revisaran. En tan solo una semana me confirmaron el diagnóstico. Era un cáncer muy agresivo, con siete focos. Todo fue muy rápido. Empecé inmediatamente con las sesiones de quimioterapia. Fue un proceso acelerado, en plena pandemia«.

Lo que normalmente lleva meses, en su caso ocurrió en días. «Me hicieron todas las pruebas el mismo día. Lo normal es que te den cita para dentro de un mes, pero en mi caso fue distinto. Me hicieron la ecografía, la mamografía, la biopsia... y al día siguiente ya me estaban llamando para volver. En apenas 15 días ya estaba comenzando el tratamiento».

El encuentro con el piragüismo llegó de manera inesperada. «Soy peluquera, y mientras trataba a una entrenadora en la peluquería, me comentó que tenía un proyecto de inclusión para personas con discapacidad. Le dije que me interesaba, y me dijo que justo iba a sacar un grupo específico para mujeres con cáncer de mama».

La idea del piragüismo como rehabilitación nació en China. «Allí, en una época en la que no había tratamiento postoperatorio, empezaron a usar barcos pequeños con remos de madera para ayudar a la movilidad del brazo. El giro de 180 grados del remo sirve para evitar complicaciones y recuperar fuerza».

Ella se sumó sin pensarlo. «Entré al equipo de cáncer de mama cuando lo creó. Al principio era por rehabilitación física, pero enseguida me di cuenta de que lo psicológico era aún más importante. En el barco compartimos lo mismo. A una le falta un pecho, otra tiene dolores, otra más perdió una parte… pero ahí estamos todas, riéndonos, apoyándonos. Es un lugar donde te olvidas del cáncer. En el agua no hay enfermedad, solo compañeras remando juntas«.

La preparación previa también fue intensa. «Una vez salieron las listas oficiales, nos convocaron varias veces. Por ejemplo, en Torrevieja o Sevilla. Viajábamos un viernes por la noche y remábamos todo el sábado, mañana y tarde. Cada categoría tiene su barco: los de cáncer de mama, los sénior, los premier, los para-dragones… Era para coger ritmo, conocernos y remar como un solo equipo».

Emoción por representar a España

Fue indescriptible. «Se me pone la piel de gallina. Cuando pasas por un cáncer piensas que no vas a poder volver a hacer nada. Estar allí, con gente de Japón, China, Estados Unidos, Ucrania… Fue algo increíble. Nos abrazábamos sin hablar el mismo idioma. Solo con la mirada, ya sabíamos. He vuelto a sentirme grande. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado después del cáncer».

Más allá de la competición, el encuentro fue una lección de vida. «Los para-dragones del club son chicos con autismo, síndrome de Down, discapacidades mentales… y compitieron contra soldados ucranianos que venían de la guerra, hombres enormes, sin piernas o con prótesis. No ganamos, claro, pero el valor de estar ahí no tiene precio».

El club extremeño recibió un reconocimiento especial por ser el que más participación tuvo a nivel nacional en inclusión. «En el barco PD1 compiten solo niños con discapacidad. En el PD2 vamos personas con discapacidad física, como nosotras, mujeres operadas de cáncer, junto a otras personas con discapacidad. Es un proyecto precioso y necesario».

La palista lo tiene claro: «Queremos que esto se conozca. Mucha gente no sabe lo que es un barco dragón, ni que sirve para rehabilitar y sanar. Queremos que más mujeres con cáncer de mama se animen. Incluso las que no pueden remar vienen al río, solo a vernos. Y allí se olvidan del cáncer. El agua tiene algo mágico. Es una medicina invisible, pero poderosa».