El Club Piragüismo Extremadura se queda sin espacio en el río

Más de una veintena de piraguas y dos Dragon Boat s con algo más de doce metros de largo son los materiales que tienen ocupado ... el container que el club de piragüismo Extremadura tiene instalado en el parque del Río.

Un espacio que en menos de dos años se les ha quedado pequeño y en el que han creado un pequeño vestuario para cambiarse y donde los chalecos salvavidas, las palas y demás material está guardado por cualquier esquina con el fin de ahorrar el máximo espacio posible. «Necesitamos más espacio porque aquí no nos caben todas las piraguas que tenemos», explica la presidenta del club, Carmen Ledesma.

La única solución que tienen para ganar más espacio pasa por instalar otro container junto al que ya está. Algo que por el momento no pueden hacer porque el Ayuntamiento les ha denegado el permiso para instalarlo. «Tenemos el dinero para comprarlo donado por La Caixa, pero no nos dan los permisos por una normativa que no entendemos porque todas las ciudades de España tienen las instalaciones junto al río. De hecho, nosotros ya tenemos uno porque es lo que nos permitieron hace dos años», justifica Ledesma.

El club tiene 63 socios, pero su presidenta asegura que serán más al terminar el verano

Fue en noviembre de 2021 cuando instalaron el que tienen actualmente. Lo hicieron después de un año guardando las piraguas en las instalaciones del Hotel Río, que les cedió un espacio. «Era muy complicado trabajar así. Cada día para entrenar teníamos que transportar las piraguas caminando hasta el río».

Algo muy complicado, ya que uno de los equipos que tienen es BTS, es decir, está formado por supervivientes del cáncer de mama y no es conveniente que carguen con mucho peso.

Sin embargo, los Dragon Boats pesan 180 kilos. «Tener otro espacio donde guardar estos barcos facilitaría su transporte. Podríamos ponerle ruedas y llevarlos así hasta el agua, lo que sería mucho más cómodo», relata la presidenta.

En los inicios del club fue la FMD a través de la Concejalía de Deportes la que les dio permiso para almacenar junto al río su material. «El club va creciendo, actualmente tenemos varios equipos de dragon boat y necesitamos más espacio porque no podemos traer todas las piraguas que tenemos», afirma.

Actualmente cuenta con 63 socios, pero su presidenta confirma que serán más al terminar el verano, ya que en estos meses está previsto que suba el número de inscritos.

«Lo mejor de nuestro deporte y de este club es que no vamos solo a competir. Nosotros venimos al río y hacemos una labor social, casi siempre que salimos a entrenar recogemos la basura que nos encontramos en las orillas», relata.

Carmen añade que entiende las normativas, pero cree que podían ser más flexibles con el club por la labor social que realiza. «Como se puede ver no tenemos nada, sólo el material que necesitamos. No tenemos ni duchas ni nada. De hecho, el contenedor está mejor gracias a que nos instalaron luz y agua para poder lavar los barcos».

Carmen espera que la normativa cambie o se adapte a un deporte que da vida al río. «Lo bueno que tiene este club es que ese encuentra dentro de la ciudad, los chicos pueden venir andando. Somos parte de la ciudad y Badajoz el problema que tiene es que vive de espaldas al río y este sería un buen momento para involucrar el río a la ciudad», expresa.

Mientras llega el segundo contenedor tienen muchas de las piraguas en unas instalaciones que les ha cedido el Ayuntamiento de Badajoz en el Polideportivo de La Granadilla, un lugar lejano a su zona de operaciones en el parque de la margen derecha, por lo que insisten en la necesidad de disponer de ese segundo contenedor.