Clown y ‘Medida por medida’, actos del festival de teatro

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Como en cada edición, la programación del Festival Internacional de Badajoz se amplía con actividades paralelas que enriquecen la oferta cultural más allá de las representaciones teatrales. Entre ellas hoy se celebrará, en el Cafetín del Teatro, una clase magistral del clown, que permitirá a los profesionales del sector teatral conocer de primera mano el trabajo de Gabriel Chamé, especialista en este arte y director de la obra ‘Medida por medida (La culpa es tuya)’ que se representará también hoy, a las 21.00 horas en la sala Principal del López de Ayala.

Las plazas para participar en la clase magistral ya están completas. Será de 11.00 a 14.00 horas bajo el título de ‘El placer trágico del clown’, a cargo de Gabriel Chamé Buendía, director de ‘Medida por medida’, dirigida a profesionales del sector teatral. El curso intensivo de clown intenta que los asistentes superen el miedo al ridículo y así descubrir el propio clown. a

El curso de clown permite reencontrar esta esencia y ante todo divertirse.

