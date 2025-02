La Cívica pide que se abran los jardines de La Galera

REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 13 de diciembre 2021, 07:19 Comenta Compartir

La asociación Cívica pide al Ayuntamiento de Badajoz que abra al público los jardines de La Galera, que llevan más de dos años cerrados. El colectivo recuerda que es «una de las zonas más importantes y estratégicas del patrimonio pacense. A pesar de ello, sigue a la espera de que el consistorio decida su apertura».

Este hecho es, a su juicio, falta de planificación del Ayuntamiento. «No solo están cerrados los jardines, sino que además la puerta de comunicación de este espacio con la Alcazaba lleva, igualmente, años cerrada. Mal síntoma si necesitamos gran parte de una legislatura para abrir un par de accesos», valora.

La asociación reprocha que no se haya pensado en abrir estos jardines de cara al pasado puente de la Constitución, sino al contrario, que estuvieran cerrados «a cal y canto». «Desde nuestro colectivo creemos que si verdaderamente queremos apostar por una imagen turística y demandar visitantes foráneos para Badajoz debemos enfocar las actividades para el turista y no tanto para el pacense paseante. El tener los jardines de La Galera cerrados no ayuda para nada en este objetivo».

La Cívica recuerda además la inversión municipal realizada en este entorno y, que sin embargo, sigue sin poder disfrutarse. «No podemos entender que se gaste presupuesto en flores de temporada de primavera si no se tenía pensado abrir. Igualmente, pensamos que las obras terminadas deben ser incorporadas de inmediato al circuito pacense para rentabilizar lo antes posible lo invertido en ellas. Cerradas no sirven para nada y generan más gastos que beneficios a la ciudad».