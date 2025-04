La Cívica propone en Badajoz trasladar la estatua de Godoy al entorno del Palacio del mismo nombre

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 5 de mayo 2022 | Actualizado 06/05/2022 09:47h. Comenta Compartir

La Asociación Cívica quiere que Godoy cambie de sitio. El colectivo propone que la estatua dedicada al príncipe de la Paz y que actualmente se encuentra ubicada en la rotonda situada en el cruce de la calle Obispo con la avenida Juan Carlos I, se traslade al llamado Palacio de Godoy, edificio que actualmente acoge la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz y la Escuela de Artes y Oficios.

La asociación ha presentado ya la petición al Ayuntamiento de Badajoz, para que la figura se coloque en el entorno del palacio aprovechando la remodelación de dicho espacio. «Cualquiera de las dos fachadas del edificio acogerían magníficamente la escultura del artista local Luis Martínez Giraldo», argumentan.

El colectivo ciudadanos expone que en la fachada de la calle Porrina, donde se forma un ensanchamiento típico de «plazoleta», la estatua «dignificaría el espacio, actualmente escasamente ordenado y, por lo habitual, ocupado por coches».

En la fachada que da al río y a la rotonda que acoge la escultura de los Tres Poetas, la obra de Godoy «aportaría elegancia al pequeño espacio ajardinado que próximamente se habilitará», aseguran.

Según la Cívica, con el traslado de la escultura de este pacense ilustre a cualquiera de las dos ubicaciones propuestas se conseguiría un mayor reconocimiento del personaje, pues los ciudadanos podrían acercarse hasta los pies de la estatua y leer cualquier texto que se le quisiera incorporar al pedestal. «Ahora está en medio de una rotonda donde es imposible aproximarse», indican.

Además, esta obra artística aportaría decoro a este enclave. «Dignificar el espacio. Una escultura siempre aporta valor añadido a cualquier calle, parque o plaza», añaden en nota de prensa.

Por otro lado, la Cívica alude a la racionalización de las esculturas. «Es más coherente dedicar un recuerdo a un personaje ilustre en el espacio que mejor lo representa». En este caso, consideran, la estatua Manuel de Godoy quedaría mejor representada frente al palacio que se le otorgó en el siglo XIX y que lleva su nombre. «Ahora está en medio de una rotonda entre San Antón, Juan Carlos I y San Juan de Ribera sin ser ninguno de ellos. La glorieta en la que hoy está la estatua, cuyo diseño con respecto al cruce que gestiona carece de estética urbanística, podría ser modificada e incluso eliminada en una futura remodelación para la plataforma única de ese céntrico espacio», manifiestan. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Badajoz quiere reformar la avenida Juan Carlos I implantando la plataforma única, habilitando únicamente un carril para cada sentido e instalando árboles.

Historia del Palacio de Godoy

La demolición del muro que rodeaba este inmueble facilita la visión de la fachada orientada hacia el río, de la que pueden disfrutar los viandantes. Los pacenses han recuperado esta perspectiva del Palacio de Godoy, un edificio que fue una vivienda de la familia Caldera, un hospicio e incluso una cárcel, pero en el que el Príncipe de la Paz nunca llegó a vivir.

Manuel Godoy Álvarez de Faria Ríos Cáceres Ovando y Sánchez Zarzosa nació en Badajoz el día 12 de mayo de 1767. Estudió en el Seminario de San Atón y con tan solo 17 años se trasladó a Madrid. Su ascenso en la corte de Carlos IV fue rápido. El monarca incluso lo casó con una prima suya. Fue nombrado secretario de Estado, generalísimo y Príncipe de la Paz cuando logró la paz de Basilea con los franceses. En esa época era uno de los hombres más poderosos de España.

Visitó varias veces su ciudad natal. En esas visitas tanto Carlos IV como Godoy se quedaban en la casa natal del segundo, en la calle Santa Lucía. El Ayuntamiento de Badajoz le regaló el Palacio de Godoy, un edificio construido en el siglo XVII y que había pertenecido a una familia destacada de la ciudad, los Caldera. Cuando fue reasignado a Godoy ya no era una vivienda. Los propietarios la habían prestado para ser usada como hospicio. Pero el Príncipe de la Paz no llegó a estrenarla, ni siquiera a conocerla. En 1808 fue derrocado y en ese año no constan visitas suyas a Badajoz, así que no llegó a disfrutar de su palacio nuevo. Eso sí, su nombre quedó para la historia.

