La Cívica denuncia la brecha de inversiones en infraestructuras

Redacción BADAJOZ. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

La Asociación Cívica de Badajoz ha denunciado públicamente su profunda frustración e indignación por la histórica desatención en materia de infraestructuras de comunicación que sufre la ciudad. «Hoy, alzamos la voz para denunciar que, mientras otras capitales extremeñas avanzan con proyectos vitales, Badajoz sigue estancada, sufriendo una brecha de inversión que compromete nuestro desarrollo económico y nuestro futuro», subrayan.

Del mismo modo afirman que resulta lamentable tener que comparar «nuestro progreso con el de otras ciudades. Hemos observado con preocupación cómo se finalizan proyectos cruciales en lugares como Cáceres –un buen ejemplo de ello es la Ronda Sur de Cáceres, mientras que en Badajoz, nuestra propia EX-C1 sigue sin concluirse–». Además, reclaman soluciones como la conexión de Badajoz con el aeropuerto, o la misma conexión de la futura autovía a Cáceres con la A-5 sin enlace directo y con cinco rotondas intermedias, «y tramos que son, francamente, una burla para sus ciudadanos, y demuestran la falta de ambición de las administraciones».

«Estamos hartos de ser la ciudad ultraperiférica a la que se le reserva el rol de granero de votos. Las autovías del siglo XXI no pueden ser caminos de tierra. Mientras otras capitales disfrutan de enlaces directos y a distinto nivel, nosotros nos vemos condenados a rotondas que nos alejan de transportes rápidos, cómodos, seguros y eficientes, y de la modernidad», sentencian.