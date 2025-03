Manuel de la Paz tiene una figura imponente. Su estatura y su pose casan a la perfección con la de un policía antidisturbios. Tanto, que ... en sus orígenes formó parte de la 6ª Unidad de Intervención Policial, con sede en Bilbao. Eran los años de plomo, una etapa en la que ETA ejecutó casi la tercera parte de los asesinatos. «Cuando iba a viajar con mi familia ellos siempre me esperaban en un punto convenido y yo lo que hacía era mirar el coche, montarme y moverlo para que ellos no cayera si estallaba».

Durante 18 estuvo destinado en el País Vasco y cuando en 1999 fue trasladado a Badajoz respiró por fin aliviado. Años después se hizo cargo de la jefatura de la Unidad de Prevención y Reacción de Badajoz y durante una década fue su cabeza visible. Ahora, con 65 años recién cumplidos, repasa junto a HOY la vida que eligió.

–Con una vida tan intensa, ¿cuesta más jubilarse?

–Para mí no es una jubilación como tal. Yo estoy jubilado administrativamente, pero sentimentalmente sigo siendo policía. En mi fuero interno va a perdurar la policía hasta mis últimos días.

–¿Qué recuerda de su etapa en el País Vasco?

–Yo ingresé en la academia en septiembre del 81 y nada más salir de la escuela me fui al País Vasco. Estuve la friolera de 18 años en Bilbao, lógicamente no eran los mejores años de la Policía en aquella región de España y en 18 años se albergan alegrías, pero también muchas tristezas en el sentido de que ves caer a compañeros. Yo soy partidario de recordar a la gente que ha caído allí, de hacerles homenajes, porque dieron lo mejor de sus vidas para defender a la sociedad española.

–¿Sintió la metralla cerca?

–Hubo amigos y compañeros que murieron. Yo gracias a Dios no he tenido ningún atentado, ni mi familia, pero amigos y compañeros de unidad sí. Yo estaba en la unidad de los Z, en los radiopatrullas, y luego pasé a Policía Judicial, a Policía Científica y a la Unidad de Intervención Policial. En ese momento uno siente el aliento de gente que mataba. Para nosotros tener a la familia con nosotros era un descanso: después de la tensión que pasábamos, volver a casa era una desconexión absoluta.

–¿Cuándo volvió de regreso a Extremadura?

–Yo me vine en agosto de 1999.

–¿Notó el cambio?

–La vida cambia radicalmente a nivel de tranquilidad y preocupación. Pero recuerdo que un año después en el garaje de mi casa me puse de rodillas para mirar los bajos y de pronto pensé: ¿pero qué estoy haciendo? Era el subconsciente.

–Durante una década Manuel de la Paz fue el rostro visible de la Unidad de Prevención y Reacción de Badajoz. ¿Qué recuerdo tiene de esa etapa?

–Yo me hice cargo a principios de 2011 y estuve diez años. Para mí ha sido la unidad donde mejor me he sentido profesionalmente. Yo había estado en la 6ª Unidad de Intervención Policial en Bilbao, por eso cuando se convocó la plaza de la UPR la pedí. La vedad es que me ha llenado muchísimo, me ha dado muchas alegrías, también dolores de cabeza.

–De todos los servicios, ¿cuáles fueron los más relevantes?

–Con esa unidad hemos estado en la coronación de los Reyes de España, estuvimos en octubre de 2017 en las votaciones ilegales de Cataluña, he subido también con la sentencia del Process, hemos salido a Algeciras varias veces... También hicimos la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabeu y la final de la Champions entre el Liverpool y el Tottenham en el Metropolitano.

–¿Pasaron miedo en Cataluña?

–Yo debo decir que los únicos que estaban en primera línea eran las Unidades de Intervención Policial. La UPR de Badajoz estaba en segunda línea, por así decirlo, dando seguridad a instalaciones dependientes del Gobierno de España. No teníamos un contacto directo con los manifestantes, pero el ambiente lógicamente era de preocupación por lo que estaban sufriendo los compañeros, los horarios se dilataban por necesidades de servicio incluso porque no podías volver a base porque la autopista estaba cortada.

–En Badajoz no se han vivido episodios de esa entidad, pero el último año se han producido dos asesinatos a tiros. ¿Está aumentando la gravedad de los delitos?

–No sé si está cambiando o no, pero a lo largo de la historia en todas las ciudades de España se producen hechos de ese tipo. Y aquí quizás en los últimos tiempos pueda haber un poco más de alarma social por esas dos muertes, pero eso se enmarca más dentro del enfrentamiento de dos clanes enfrentados que en una problemática delincuencial que pueda haber en la ciudad, Badajoz es una ciudad tranquila en ese sentido, es más bien un hecho aislado entre dos clanes, pero no porque Badajoz sea una ciudad peligrosa para vivir: es una ciudad tranquila y afable.

–¿Está la Policía Nacional preparada para combatir una delincuencia tan violenta?

–La UPR está preparada para afrontar la delincuencia que hay, sin lugar a dudas. Y no solo la unidad que yo he llevado, cualquier unidad policial está preparada en su ámbito.

–De su etapa al frente de la UPR de Badajoz, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento?

–Con más pena recuerdo a las personas que hemos localizado fallecidas en el río, sobre todo por el dolor de la familia porque desde un principio hemos estado a su lado dando toda la información de la que disponíamos, y eso para mí ha sido duro, porque empatizas con ese dolor.

–Y el mejor...

–Ha habido muchos, sobre todo los servicios que han finalizado bien y tus superiores te lo han reconocido con condecoraciones.

–Si un nieto le dijera que quiere ser policía como su abuelo, ¿se lo recomendaría?

–En mi familia no había nadie policía, pero cuando hice la mili despertó en mí un interés ayudar a la gente, me gustó la policía y me metí. Y una vez dentro, no solo te gusta, es que quieres y amas a la policía. De hecho, tengo una nieta que quiere ser policía y yo la apoyo a muerte.