La ciudad vuelve a superar los 80 atropellos anuales tras la bajada de tráfico de la pandemia

EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA BADAJOZ. Lunes, 11 de julio 2022, 07:43 Comenta Compartir

La cifra de atropellos en la ciudad no baja pero sí sus consecuencias. En todo el año pasado fueron arrollados 83 peatones en la ciudad de Badajoz pero ninguno de ellos murió. El dato figura en la Memoria de la Policía Local de Badajoz, un documento que a estas alturas de 2022 todavía no ha sido presentado.

La cifra no es buena si se compara con lo sucedido en los últimos años. De hecho, es el número más alto desde que en 2011 se contabilizaran 87 accidentes de este tipo (76 heridos leves, 9 graves y 1 ileso). Pero a pesar de que los atropellos no se reducen sí se observa un dato esperanzador: en el último año y medio no ha fallecido ningún peatón.

El dato es bueno si se compara con los cuatro atropellos mortales que se registraron en 2020 o con las dos víctimas que hubo en 2018. «Tal vez haya aumentado el número pero han sido menos graves», valora Diego Yebra, fiscal de Tráfico en Extremadura.

El fiscal de Tráfico pide el repintado de Sinforiano Madroñero y de los pasos de cebra de la ciudad para evitar accidentes

Por su mesa pasan los atestados de los accidentes de tráfico más graves que se producen en la región. Entre ellos, el ocurrido el pasado 6 de junio en el paso de peatones situado frente a las pistas deportivas de la avenida del Perú, un lugar de paso en el que se han registrado varios accidentes de gravedad.

Ese suceso ocurrió a las 8.40 de la mañana, cuando un coche BMW 118 se llevó por delante a una joven de 33 años. El conductor, de unos 40 años de edad, no vio a la mujer y cuando quiso frenar la había desplazado más de once metros. De la gravedad del impacto hablaban el hundimiento que presentaban el capó y la luna delantera del vehículo. También el traumatismo nasal, la fractura en el dorso de la cara y las piezas dentales que perdió.

En las horas siguientes el alcalde anunció que se estudiaría colocar un semáforo para garantizar la seguridad en un paso de cebra en el que se producen atropellos graves con frecuencia.

Ese lugar ya fue convertido en un paso de peatones asimétrico en el que se prolongó la longitud de las franjas blancas pintadas en la calzada para facilitar el frenado. A ello se suman una banda de goma situada pocos metros antes y dos limitaciones de velocidad: una de 30 km/h al inicio de la avenida y otra de 20 km/h justo delante del paso de cebra.

El fiscal delegado de tráfico, Diego Yebra, cree que la señalización actual es suficiente. «Yo creo que un semáforo paralizaría mucho la circulación y sería contrario a la fluidez normal del tráfico. Lo que hay que hacer es actuar contra los conductores que infringen las normas», afirma.

El conductor que causó ese atropello dio negativo en alcohol y drogas, pero la Fiscalía de Tráfico ha presentado acusación contra él. Sigue para ello la línea marcada por la Audiencia de Badajoz, cuyos magistrados determinaron que todo accidente ocurrido en un paso de peatones, salvo en circunstancias muy especiales, debía ser calificado como un delito por imprudencia grave que conlleva pena de cárcel y retirada del carné al menos durante un año.

Pintura en Sinforiano

En la avenida del Perú no se ha logrado acabar con los atropellos pero otras medidas impulsadas por la Concejalía de Policía Local sí han dado resultado. Como ejemplo, Yebra habla de lo sucedido en Sinforiano Madroñero, donde los accidentes «prácticamente han desaparecido» desde que se estrecharon los carriles, se colocaron los resaltes y se reforzó la señalización. «Esas medidas son positivas pero ahora hace falta que vuelvan a pintarse las calzadas porque las líneas que separan los carriles prácticamente no se ven».

El fiscal hace extensiva su petición al resto de la ciudad. «Hay que pintar los pasos de peatones para que los conductores los vean desde la distancia».