La ciudad se suma al certamen de fotografía ‘Mi Rincón Favorito’

El concurso está abierto a toda la ciudadanía y busca poner en valor su paisaje urbano y natural y la identidad local

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La ciudad de Badajoz se ha sumado al certamen nacional de fotografía en Instagram ‘Mi Rincón Favorito’, una iniciativa cultural y turística que busca dar visibilidad a los paisajes, rincones y tradiciones que forman parte de la riqueza de nuestro país.

Enmarcado en el Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, en esta edición Badajoz contará con su propio certamen local, ‘Mi Rincón Favorito de Badajoz 2025’, abierto a toda la ciudadanía y con el objetivo de poner en valor los espacios, la vida cotidiana, la gastronomía y la identidad de la ciudad a través de la fotografía digital y la creatividad en redes sociales. De este modo, se invita a la ciudadanía a compartir su mirada personal sobre la ciudad y a contribuir a la proyección de su patrimonio material e inmaterial.

El concurso está abierto a todos, siempre que las fotografías participantes estén tomadas en Badajoz; la temática es amplia y desde la organización especifican que puede tratarse desde un paisaje urbano o natural, hasta una escena de la vida local, un atardecer, una plaza, una tradición, o un detalle gastronómico.

Las imágenes deberán subirse a Instagram acompañadas de los hashtags #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodebadajoz, junto con un breve texto descriptivo que también será valorado por el jurado. Para poder optar a los premios, será necesario completar el formulario de inscripción online disponible en la web del certamen.

