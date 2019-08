¿Qué ciudad queremos? Las autoridades municipales y algunos vecinos de Badajoz, que obviamente no viven en el Casco Antiguo, entienden que debe ser un parque temático de ocio y botellón, olvidándose de los vecinos que allí habitamos, que somos los que realmente hemos apostado por recuperar el barrio LORENZO J. BLANCO NIETO CATEDRÁTICO DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA DE LA UEX Sábado, 3 agosto 2019, 23:03

El pasado domingo ocupé parte de mi tiempo en lectura de dos noticias relacionadas con el Casco Antiguo de Badajoz. Una entrada de Facebook de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo señalaba que un autobús de turistas holandeses que deseaba conocer La Alcazaba decidió no bajarse del autobús, al ver el estado de suciedad en el que se encontraba. Acompañaba la información con diferentes fotografías que mostraban el lamentable estado en el que había quedado La Alcazaba como consecuencia de la celebración de un concierto la noche anterior. Era una fiesta nocturna más de las muchas que se celebran últimamente en el Casco Antiguo, que parece que es el único lugar para celebrar todos los espectáculos nuevos de la ciudad.

La segunda información (HOY, 28/07/2019) detallaba los problemas ocasionados por el ruido nocturno, las reiteradas y no justificadas ampliaciones de horarios de los bares de copas, ocupaciones indebidas de veladores en espacios públicos que ocasiona problemas de accesibilidad y suciedad, etc. Todo ello ha provocado las quejas de diferentes vecinos y asociaciones, que han denunciado el deterioro de las condiciones de vida en el barrio y el abandono de comerciantes y vecinos de las calles más tradicionales de la ciudad. Incluso la reciente apuesta de reabrir nuevos comercios ha resultado un fracaso porque las condiciones de habitabilidad del barrio están deterioradas, por algunas de las causas que se detallaban en la información.

Tres reflexiones me vinieron a la mente. La primera, comprobar, una vez más, la falta de protección de nuestro patrimonio histórico por parte de las autoridades y la falta de aprecio y cuidado por parte de muchos vecinos. En segundo lugar, la constatación de que la limpieza no es una virtud en Badajoz. Conste que los responsables primeros de la suciedad son los incívicos que ensuciaron y no respetaron ni el lugar donde se celebró el concierto, ni a los que vivimos en los aledaños y que tuvimos que convivir con la suciedad a la mañana siguiente. También la situación es responsabilidad de los políticos que gestionan el servicio de la limpieza del Ayuntamiento de Badajoz. Las condiciones visibles en las fotografías mostradas, que pueden tomarse muchos fines de semana y en muchas calles, señalan que, a pesar de todas las declaraciones, cuidar la oferta turística en la ciudad no es una prioridad. Es evidente que el turismo y nuestro patrimonio necesitan mucha más atención de la administración local y de muchos pacenses.

Las informaciones señaladas evidencian el maltrato que sufrimos los vecinos del Casco Antiguo y la falta de una política conveniente para nuestro barrio más emblemático. Es triste observar la desconsideración hacia aquellos que hemos optado por vivir en esta zona, algunos nacieron aquí o llevan en él 'de toda la vida', invirtiendo y rehabilitando los inmuebles que habitamos, comprando en los pocos comercios que siguen abiertos o proponiendo eventos culturales, lúdicos, actividades infantiles o equipamientos sociales que permitan que el Casco Antiguo sea un barrio habitable. Esto último es lo único que pedimos. Bueno, también nos gustaría que se cumpliera la legislación vigente y las ordenanzas municipales en materia de limpieza, ruido y protección ambiental.

Las situaciones denunciadas en el reportaje de HOY son algunas de las causas por la que algunos vecinos del núcleo fundamental del barrio vuelvan a abandonar la zona. Otros no lo hacen por el escaso valor de sus viviendas en comparación con las de otras zonas. Los comentarios que aparecen en las redes sociales para justificar y tolerar estas situaciones me llevan a pensar que algunos vecinos de Badajoz, que obviamente no viven en este barrio, entienden que el Casco Antiguo debe ser un parque temático de ocio y botellón, olvidándose de los vecinos que allí habitamos que somos los que realmente hemos apostado por recuperar el barrio. Evidentemente, esta observación valdría igual para las autoridades municipales.

Ahora, pasadas las elecciones se vuelve a hablar, una vez más, de la formación de un consorcio para el Casco Antiguo, pues bueno sería que aquellos que tienen la responsabilidad de proponer y gestionar nuestra ciudad reflexionaran acerca de cuál es el modelo de barrio que quieren. Y de paso que lo hagan también, para el resto de la ciudad.

El debate sobre el uso de los cascos antiguos está vivo y se plantea desde nuevas perspectivas con el paso de los tiempos. Armonizar los procesos de rehabilitación y revitalización de la zona, entender el fenómeno de la gentrificación, poner en valor el patrimonio histórico y cultural, asumir que Badajoz es una ciudad con muchas zonas donde desarrollar actividades, son algunas cuestiones que debieran estar presente en la reflexión sobre el Casco Antiguo de Badajoz. Pero, sobre todo, entender que los que cuidan del barrio y los primeros interesados en su progreso son sus habitantes y no los que vienen a divertirse unas horas, dejándolo en las condiciones lamentables que se señalan la información que iniciaba el artículo.