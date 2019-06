La ciudad y sus pistas

Hay expectación por saber cómo se gestionará la ciudad durante los próximos cuatro años. Ya saben, curiosidad por conocer el reparto de responsabilidades, por identificar cuanto antes al hombre o mujer de confianza del alcalde, por confirmar si efectivamente dentro de dos años tomará el relevo Ciudadanos y en qué se notará, si como socios de gobierno se distanciarán antes, si lo harán después, quién será el sucesor de Fragoso para disputar la Alcaldía en 2023... en fin, incógnitas que se irán despejando poco a poco. Nombres, nombres y más nombres cuando lo importante debería ser qué serán capaces de hacer para mejorar la ciudad y si dejarán huella para bien o para mal.

Cuando llego a una localidad y veo las palmeras sin podar con barbas hasta el suelo deduzco que alguien en la corporación no hace bien su trabajo, me da igual cómo se llame.

Sé que hay médicos que hacen un diagnóstico examinando la retina. Otros analizan la sangre y llegan a conclusiones fiables. El estado de las uñas también revela cómo comemos. A mí me dolía una rodilla y un traumatólogo describió mi patología tras observar cómo caminé entre la puerta y la silla.

Basta salir del portal y en apenas unos pasos se puede recopilar mucha información sobre Badajoz. No hablo de si la farola se enciende o el contenedor rebosa. Es suficiente con mirar al suelo.

Si la acera no es ancha y el morro de cada coche se come medio metro algo falla en la organización de la calle. En mi caso, me fijo en cuántas veces varía el diseño de la baldosa en una misma manzana para conocer hasta dónde falta criterio y sentido de la estética. Hay detalles mucho más evidentes, como si se mueve la baldosa y desde hace cuánto. Además, su superficie da pistas sobre la ciudad y sus ciudadanos según el tamaño y antigüedad de los churretes.

Nuevas personas están a punto de empezar a gestionar todas estas baldosas y lo que hay debajo, encima y más allá. Como usted, yo también quiero saber quiénes son, pero esto no es más que un cotilleo inevitable revestido de actualidad municipal.